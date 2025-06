Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►¿Qué pasa en RD? Obras hechas no pagadas: Familiares de profesionales que han ejecutado obras en la RD, hace años, y el Gobierno ha estado buscando subterfugio para no pagar, escriben. Ni quito ni pongo: Hemos visto últimamente en la prensa, primero, que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) le ha paralizado la tramitación del pago de una deuda de la constructora “Ingenieros Liberato y Asociados”, porque Hacienda está invalidando las actas de recepción final de los trabajos ejecutados en la terminación del Centro Regional Universitario UASD-Mao, en la provincia Valverde, obra inaugurada en el año 2011.Ver = https://hoy.com.do/condenan- intento-querer-invalidar- documentos-pago/ Ahora, en el proceso de reclamos de pago de una deuda de aproximadamente unos 336 millones de pesos que tiene el Estado con 82 contratistas aglutinados en el Comité Institucional Codiano (CIC), se ha querido justificar el hecho de que algunos contratos de obra supuestamente no están registrados en la Contraloría General de la República, pero anteriormente se le ha abonado, y todo contratista que ha recibido algún pago a través de la Tesorería Nacional, obligatoriamente tiene su contrato registrado en Contraloría, aseguran. ¡Ay, ay, ay! Ver = https://almomento.net/violo- la-contraloria-el-registro-de- contratos/ Nos preocupa la situación, diiicen. ¿Las cosas han cambiado en el Gobierno del Cambio? ¡Bueeeno!

►Lo cortés no quita lo valiente: Significa que ser educado y amable no implica falta de valentía o firmeza en la defensa de los propios principios o derechos. En otras palabras, se puede ser respetuoso y a la vez defender con determinación lo que uno cree. Digo esto porque semanalmente recibo denuncias infundadas en contra del cónsul en NY, Jesús -Chú- Vásquez y el Comisionado de Transporte (DOT-NYC) Ydanis Rodríguez, entre otros. Veamos: Hace dos semanas un opinólogo nos comunicó, muy seriamente: «Para entrar al consulado revisan las personas de arriba hasta abajo, te lo digo yo, como 2 y 2 son 4". Ok. Averiguaré. Pregunté a 27 criollos que habían visitado la sede consular en los últimos días, sobre «la inquietud del defensor de los quisqueyanos». Su denuncia resultó ser vil, perversa, insidiosa, maligna y ofídica. Sobre Rodríguez también se han desbocado muchos. Entérate NY dice que ambos tienen sus aciertos y desaciertos, porque ni Jesucristo fue perfecto. Ver = https://www.youtube.com/ watch?v=P3cOefT0T5Y

►Periodismo imparcial: La imparcialidad en el periodismo implica tratar todas las partes de manera justa, evitando la manipulación de la información o la expresión de opiniones personales que puedan influir en la percepción del público. Por eso, también vamos a destacar el accionar comunitario de Chú Vásquez, sus contactos directo con la comunidad y de Ydanis. Como hemos escrito adversidades de sus gestiones, también vamos a destacar lo que vienen haciendo a favor de la comunidad, sin apartarnos de verdades que tenga que decir sobre ellos. ¡Jamás! Chú entre unos 200 dominicanos durante el anuncio del partido de baloncesto entre Bameso y Mauricio Báez, en el Alto Manhattan. Encuentro entre cientos de miembros de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA) en el EPOE Park, ubicado en Grand Concourse, entre la calle 192 y Kingsbridge Rd, en El Bronx. Estuvo en el Dominican Taste Festival 2025, en Dyckman con Broadway, entre más de mil dominicanos. Con el Cafecito en Connecticut, Brooklyn, El Bronx, Manhattan, entre otros lugares. Chu está bajando a la comunidad. Pruebas presentadas, diiicen. Ver = https://www.youtube.com/ watch?v=aiaL1MhdUkM

►¿Lo llamaron del Palacio o no?: El cónsul-NY, Chú Vásquez, ante la proclama final de su discurso durante la conferencia «El País que Construye Luis», que se dictara recientemente en El Bronx, muchos de los asistentes interpretaron que él se refería a la reelección del presidente Abinader para el 2028. Texto sobre la publicación del cónsul: «Están dadas las condiciones por la extraordinaria gestión del presidente Abinader de ganar las elecciones, esta vez con una mayor participación de los dominicanos que creen en la importancia de participar en la vida pública en la RD». Al compañero Deligne se lo dije de manera personal, «este trabajo que usted está haciendo debe llegar más allá del partido, a las organizaciones y a la sociedad dominicana para que estén empoderadas de la extraordinaria gestión del gobierno del presidente». «La RD no había tenido un presidente como Abinader y cuando usted ve lo que está pasando en el mundo y se observa la estabilidad en la RD, el crecimiento y su ejemplo en playas extranjeras, nosotros los perremeístas debemos sentirnos orgullosos, y este mensaje hay que llevarlo a la sociedad dominicana (reiteró); que estoy seguro, que igual que nosotros, estará convencida de que estamos ante un gigante de la política nacional, como lo es el presidente Luis Abinader”. Ver = https://www.youtube.com/watch? v=FaYodpuzHCo Luego, una fuente a lo interno del partido nos informó que desde el Palacio lo habían llamado para que desmintiera eso. Lo entrevistamos y nos afirmó y reafirmó que nadie lo había llamado y que nunca mencionó la palabra reelección. Nosotros publicamos que fue una interpretación, sobre la reelección, que hicieran sus compañeros presentes en el acto. Ver = https://actualidadneoyorkina. com/?p=7143 El propio cónsul desmintió Ver = https://www.youtube.com/watch? v=yth4ihs44Ko «Y colorín colorado, este cuento se ha acabado».

►Lo dicen muchos perremeístas-NY: Se escucha decir a muchos «perremeeces» en el Alto Manhattan, que la charla «El País que Construye Luis», dictada la semana pasada en El Bronx, es para que la dirección del PRM-NY, y el resto de la circunscripción, se haga un traje a la medida y salgan a vender las obras de Abinader; que bajen a la comunidad, se codeen con la comunidad. A principio de mes se publicó lo siguiente: Altos dirigentes del PRM-RD iniciaron visitas a distintos estados de la circunscripción 1-USA para dinamizar la organización política, ya que se mantiene rezagada y no se dan a conocer las obras ejecutadas por el presidente Abinader, informó una fuente de la seccional. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ dirigentes-nacionales-prm- vienen-a-usa-dinamizar-el- partido/

►Especulaciones al montón en NY: La reciente reunión entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Danilo Medina, en la casa presidencial del PLD, ha traído análisis (especulaciones) al «montón» entre dominicanos en NYC, en diferentes lugares públicos (restaurantes, consultorios, bodegas, barberías, salones de belleza y taxistas). Entre los enfoques de los sabiólogos, todólogos, opinólogos y sabichochos de la política vernácula se citan: 1- ¿Una hora y 50 minutos a solas hablando solo de Haití? ¡Huumm! 2- ¿Hubo acuerdo político entre ambos para el 2028? 3- ¿Eso es para no darle paso a Leonel, porque El León está creciendo como la verdolaga y juramentando «peledeces» a dos manos, poniendo el PLD más pequeño cada día? Pregunto uno de ellos. 4- ¿Se tomó en cuenta el lastre del descrédito público de Medina al tener varios de sus familiares y allegados con procesos judiciales abiertos? 5- ¿De ahora en adelante veremos una oposición like y suave de los peledeces? Preguntó otro. 6- ¿Danilo apoyará el candidato(a) de Luis? 7- ¿Hubo un pacto político, como el de las corbatas azules, entre Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, firmado el 14 de mayo 2009? Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: Abinader y Medina son «Ley», «Batuta» y «Constitución» en el PRM y PLD. Otro contestó: «Rompan fila y que viva el jefe» ¡Ay! Ver otro análisis = https://www.youtube.com/ watch?v=CqCxVcQ9EG0 Describen a Danilo = https://www.youtube.com/ watch?v=AAIMTktKt68 ¿En contra de Javier García? = https://www.youtube.com/ watch?v=q9UBDJQ6aQM ►Pánico entre dominicanos USA: Hay pánico generalizado entre millones de indocumentados de diversas etnias y extranjeros con visas temporales, turistas, estudiantes y trabajadores en territorio estadounidense, entre ellos miles de dominicanos, que a través de los años han procreado hijos en EUA, pero con la decisión, la semana pasada, de la Corte Suprema (CS) sobre la Ciudadanía por Nacimiento, a sus vástagos les retirarán dicha ciudadanía en 30 días, porque el presidente Donald Trump ha vetado su nacionalidad. Ver = Congresista Espaillat anticipa «caos en las familias» = https://almomento. net/congresista-adriano- espaillat-rechaza-retiro- ciudadania-eeuu/ Decisión de Corte Suprema EU provoca inmediatas reacciones = https:// almomento.net/corte-suprema- eu-frena-jueces-bloqueaban- orden-de-trump/ ¡Que no cunda el pánico! Lo dijo el Chapulín Colorado.

►De la Embajada EUA-RD: Los extranjeros ilegales que se registren para salir voluntariamente (auto deportarse) a través de la aplicación móvil CBP Home recibirán viaje libre de costo, un bono de salida de US$1,000 y la condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal. A los extranjeros que soliciten asistencia se les facilitará un arreglo de salida oportuno. La aplicación móvil CBP Home permite a los extranjeros a planificar su regreso a sus países, incluida la oportunidad de salir de manera oportuna, y les permite terminar el trabajo, la escuela, los asuntos personales y organizar su regreso de manera ordenada y legal. Para registrar su intención de salir voluntariamente = https://www.cbp.gov/about/ mobile-apps-directory/cbphome

►Un valor dominicano en NY: Delia Feliz, abogada dominicana, con 26 años (9,490 días) laborando en el Consulado Dominicano-NY. Ha visto pasar varios cónsules de diferentes partidos políticos. Su temple, seriedad, capacidad y efectivos servicios a sus connacionales desde la sede, le han garantizado su permanencia. Conoces el consulado más que cualquier otro. Es de poco hablar, tampoco es pasillera. Es una verdadera profesional en todo el sentido de la palabra; sencilla, capacitada, educada, amable, atenta, reservada, mostrando siempre interés ante los incontables casos que dominicanos les presentan diariamente en su despacho en busca de solución, consejo u orientación, teniendo en ella la mano amiga. Sus atenciones y preocupaciones son consideradas más allá de sus funciones-obligaciones como empleada pública, porque todos salen complacidos. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Delia, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Con base en cifras del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y del Banco Central, la región del Cibao, compuesta por las 14 provincias, (Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Espaillat, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Santiago. Las mismas se dividen en tres subregiones: Cibao Norte, Central y Sur. Representan el 33% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y ha mantenido un crecimiento sostenido de 6.7% en la última década, por encima del promedio nacional. «Aólo Santiago genera más de 12 mil millones de dólares en PIB, superando a países como Honduras y El Salvador; además, es responsable de más del 40% del PIB de la construcción, del 70% de la producción agrícola nacional, del 33% de las remesas que recibe el país, y concentra más del 50% de los parques de zonas francas».

►Salud: Los riñones son órganos vitales que filtran los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, regulan la presión arterial y equilibran minerales esenciales. Sin embargo, muchas personas no prestan atención a su salud renal hasta que aparece un problema. Cuidar los riñones es una inversión a largo plazo. Adoptar un estilo de vida saludable, hacer ejercicios, mantener controles médicos y estar atento a los factores de riesgo puede marcar la diferencia de una vida plena.

►Servicio comunitario: El programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) ofrece ayuda con el pago de facturas de electricidad, gas y costos asociados con la calefacción o aire acondicionado.

Más información: Visitar = https://liheappm.acf.gov/ navigator.php o llamar al 1-866-674-6327

►Sobre el español: Anaciclosis = Teoría política que describe un ciclo recurrente de formas de gobierno, donde cada régimen político, después de cierto tiempo, degenera en otro diferente

►Frase: Villanía = Deslealtad, bajeza, vileza, maldad, indignidad, infamia y traición. Diiicen que en la comunidad RD-NY hay muchos. ¡Ay!

►Dólar y Euro hasta este domingo 29: Compra del dólar 58.72 y venta 60.39; Compra euro 67.64 y venta 71.76

►Combustibles: Del 28 al junio al 4 de julio: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10 (subió RD$3.00) y el Regular a $224.80 (subió RD$3.20). Gas Licuado a $137.20 (aumentó RD$4.60) y el Gas Natural $43.97

El Gobierno atribuyó estas variaciones a factores como los conflictos geopolíticos, los ajustes de producción de la OPEP+ y las presiones inflacionarias globales.

