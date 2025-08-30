- Publicidad -
Opiniones

El gran dilema de Luis

Ramón Colombo30 de agosto de 2025
2 Menos de un minuto

Líder del partido o líder del gobierno. Luis no sabe qué hacer para dirigir un partido- Gobierno o un gobierno-partido con medio millar de precandidatos para el 2028 sin soluciones difíciles. Pensar en reelección demanda una reforma constitucional a unanimidad que no puede garantizarse. En estas circunstancias está obligado a señalar un posible sucesor, tarea nada fácil si tuviera que priorizar en su atención. Lo mejor sería que siga el consejo que le han dado: haz un buen gobierno y olvídate del resto. Y parece que está en eso. De todos modos, quien sea el candidato tendría que imponerse a una oposición bien dotada, lo que no será nada fácil.

- Publicidad -
Ramón Colombo30 de agosto de 2025
2 Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

Primicias final de agosto 2025, actualidad en RD y el mundo, temas de impacto muy variados

30 de agosto de 2025

Río Jordán: Episodio de sanidad espiritual

30 de agosto de 2025

La prima del dólar sigue dando carpeta

29 de agosto de 2025

Disciplina: ¡Esto no es Trujillismo! Es sentido común

29 de agosto de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!