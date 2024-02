Dominguez Brito exhorta votar con conciencia, dice lo que procede es simplemente derogar la Ley 1-24 del DNI

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ex Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, exhortó al pueblo dominicano a votar con conciencia y tomar las decisiones atendiendo más a las ofertas electorales serias que se le está presentando con miras a las elecciones del próximo domingo 18 de este mes.

Entrevistado en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, sostuvo que está trabajando por el triunfo de los candidatos de su partido para las elecciones municipales, porque tienen la mejor propuesta y perfil para ocupar el cargo y mejorar las condiciones de las ciudades.

“El PLD en las boletas municipales tiene una propuesta coherente, de cara a que los ayuntamientos puedan servir de desarrollo y de progreso para la comunidad”, agregó.

Domínguez Brito confía en la victoria de su partido en gran parte de las municipalidades, porque sus candidatos reúnen condiciones extraordinarias, conocimientos claros y precisos de lo que hay que hacer en los gobiernos de las ciudades.

Confió en que el candidato a alcalde del PLD por el Distrito Nacional, Domingo Contreras, saldrá victorioso en las elecciones del domingo, lo mismo que Luis Alberto Tejeda, en Santo Domingo Este, Yaco Alberti, en Los Alcarrizos, Víctor Fadul, en Santiago, Nelson Guillén, en San Cristóbal, y las demás plazas en las que compite su partido con otros aspirantes.

“Vislumbro un triunfo en las principales alcaldías por parte del PLD, en consecuencia, una renovación, una realimentación, por parte de nuestro partido, para presentarle al país a nuestro candidato presidencial y nuestra propuesta de gobierno”, significó.

Manifestó que el partido de gobierno se negó a acudir a los debates municipales con la oposición, poniendo trabas como evasivas para impedir discutir los problemas.

“Hemos planteado la necesidad de que discutamos en universidades y otros centros académicos cuáles son nuestras propuestas de cara al devenir de las municipales y también hemos tenido oídos sordos de parte del Partido Revolucionario Moderno”, subrayó.

El dirigente político dijo que el debate que debió darse en las municipalidades debe responder explicaciones sobre lo que está haciendo el gobierno con la ley de Residuos Sólidos y con todos los impuestos que se están cobrando actualmente para desarrollar su manejo.

Entiende que debe saberse en qué se han manejado e invertido esos recursos, porque no se sabe nada sobre el particular.

Domínguez Brito sostuvo que hay una actitud del oficialismo de obviar cualquier tipo de debates o propuestas, porque juegan a decir que van a arrasar en las elecciones del próximo domingo.

“No es modificarla, lo que procede es simplemente derogar la Ley 1-24 del DNI”

El ex Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, calificó la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) como mal hecha “de cabo a rabo” que no admite modificación, sino que debe ser derogada pura y simplemente.

“No es modificarla, es simplemente derogarla, es una ley que debe ser derogada pura y simple, es una ley de cabo a rabo mal hecha, torpe, negligente y realizada y diseñada simplemente con un fin particular y muy específico propio de gobiernos autoritarios, no de gobiernos democráticos”, adujo.

Plantea que esa ley no le luce al Partido Revolucionario Moderno (PRM), que nació del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización que surgió de las luchas y las libertades individuales.

“Es una ley propia de regímenes autoritarios y de dictaduras, es una locura no veo que tantos hombres y mujeres que pagaron con prisión, con serias sanciones económicas y respecto a sus libertades individuales en tiempos pasados, que hoy se quedan callados ante la naturaleza de esta ley”, dijo.

Calificó la Ley 1-24 del DNI como una involución en la lucha contra la corrupción porque le da prerrogativas a esa entidad para investigar delitos de lavado, tributarios e intervenir en la vida de una persona.

Considera que la misma le quita atribuciones a un Ministerio Público que se quiera sea independiente y que tenga fuerza, y para dársela a un cuerpo que considera puramente politizado que depende única y exclusivamente del presidente de la República.

Asegura que, conforme con la ley, mientras se averigua el caso el DNI puede apresar a una persona y hacerle pasar un mal momento en lo que el afectado interpone un hábeas corpus ante un tribunal para procurar la libertad.

Domínguez Brito deploró que en una democracia que ha ido avanzando, se apruebe y el gobierno defienda una ley de esa naturaleza.

Advierte casos de corrupción están siendo escondidos

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ex Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, advirtió que todos los casos de presunta corrupción durante la actual gestión gubernamental están siendo escondidos y no hay un solo en los tribunales.

Afirmó que se han visto muchos escándalos en instituciones gubernamentales, pero hay una persecución selectiva sólo en contra de funcionarios del pasado gobierno.

“Transparencia Internacional es una encuesta que mide la percepción, no la realidad, pero cómo va a salir que la percepción en materia de corrupción empeora cuando todos los casos están siendo escondidos por el gobierno y no hay ni un solo caso en los tribunales, y no hay motivos ni forma de airear esos casos”, acotó.

El ex Procurador General de la República consideró que están siendo ocultados los grandes casos de presunta corrupción en la actual gestión.

“Todo ello, indudablemente, que construye y permite construir un relato donde quieren imponerse como impolutos y obligarnos a nosotros que cuando vayamos por algún lado creamos que la gente se tapa la nariz cuando nos ve y están muy equivocados, aquí no hay que bajarle la cabeza a nadie, ninguno de ello es más serio que nosotros”, argumentó.

Domínguez Brito planteó que fue modificada la Ley de Contrataciones Públicas para favorecer algunos casos y en el contrato de Aerodom se toman decisiones muy desfavorables para el Presupuesto General del Estado y las futuras generaciones, renovado siete años antes de finalizar por un período de 37 años.

Afirma que el país ha sufrido un retroceso durante la actual gestión de gobierno

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ex Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, dijo que el país ha sufrido un retroceso durante la actual gestión gubernamental, porque la comida ahora es más cara, difícil de adquirir y se han deteriorado los servicios.

Domínguez Brito sostuvo que, si se acude también a cuestiones básicas, como el costo de la medicina y la salud, muchos medicamentos para la hipertensión y la diabetes han aumentado sustancialmente de precios.

“Nosotros vamos a tener una voz muy clara, este no es un gobierno del cambio, este es un gobierno del retroceso, nosotros tenemos que cambiar nuevamente, pero para ir hacia el progreso”, proclamó.

En torno a la seguridad ciudadana, planteó que se refleja un aumento del crimen, en vez de disminuir, en el sistema educativo se ha descontinuado la terminación de las aulas que están pendientes y no hay cambio sustancial para mejorar la calidad de la enseñanza.

“Nosotros tenemos una posición muy clara que dentro de una semana vamos a conocer la encuesta más importante, esa encuesta nos va a decir hacia dónde vamos, cuál es la realidad de las simpatías del electorado y le permitirá a cada uno de los partidos ir adaptando sus estrategias”, subrayó.

Domínguez Brito afirmó que los próximos tres meses serán fundamentales para que el electorado haga conciencia.

“El presidente Abinader pretenderá ir a un segundo período, a pesar de que él dijo en todo momento que eso era nefasto, que el que no podía hacer algo en cuatro años, para qué quería ocho, que eso era ilegítimo, desde el punto de vista moral, sin embargo, él está en ese período”, agregó.

Domínguez Brito indicó que opcionalmente no lo critica porque siempre ha sido defensor del sistema norteamericano, de la elección por dos períodos consecutivos y “nunca jamás”.

“Lo que sí critico es que digas una cosa y hagas otra, y que no haya una razón de peso que te haga cambiar de opinión”, enfatizó.