DOCE RAZONES PARA NO PARTICIPAR EN COMICIOS DEL 2O24

El Movimiento Caamañista (MC) declara ante el país que decidió no participar en los

procesos electorales fijados para este año 2024. Convicciones muy profundas y consistentes

han determinado este posicionamiento político frente a las votaciones a las alcaldías, congreso

y presidencia de la república.

LAS DOCE RAZONES:

1.- PORQUE las heroicas luchas por la democracia y la libertad han sido obstruidas y

secuestradas por una partidocracia insensible y voraz, por las continuas intervenciones del

poder imperialista estadounidense y por el poder del dinero de elites capitalistas y mafias

diversas.

2.- PORQUE las denominadas elecciones municipales, congresuales y presidenciales están

basadas en una Constitución profundamente antidemocrática y en dos leyes hechas a la

medida de los intereses de partidos corruptos y de las cúpulas capitalistas-imperialistas y

narco-capitalistas que los manipulan.

3.-PORQUE el sistema electoral dominicano no garantiza equidad y respeto para todos los que

participan en estos procesos. El pueblo no elige. Eligen los partidos con más poder y más

dinero:

Empleando fondos procedentes del estado y sus contribuyentes,

injustamente asignados por ellos mismos;

Recibiendo financiamientos de tutumpotes megamillonarios, que

invierten en el mercado electoral para multiplicar fortunas y controlar el

estado;

Usando dineros procedentes del ejercicio inmoral de las funciones

públicas, del lavado del producto de la corrupción política, del narcotráfico, las

bancas de apuestas y otros negocios turbios.

En todos estos casos han usado esos medios, recursos y condiciones para manipular las

votaciones y apoderarse de la mayor parte de los cargos electivos.

4.-PORQUE en todos los niveles abundan candidatos y candidatas con antecedentes de

corrupción y evidencias mafiosas.

5.-PORQUE durante 58 años, en procesos electorales parecidos a éstos, sólo se ha logrado más

de lo mismo y se han agravado problemas cruciales que afectan a la nación y al pueblo en

vertientes tan sensibles como alimentación, salud, seguridad social, educación y seguridad

ciudadana.

6.-PORQUE elecciones tras elecciones no cesan el deterioro ambiental y la vulnerabilidad

frente a los fenómenos naturales; el caos en el transporte; la opresión y violencia contra la

mujer; el auge del racismo; las enormes desigualdades sociales; el injusto régimen salarial y la

explotación y sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras; en tanto el sistema

electoral facilita que los partidos que acceden al gobierno no se dediquen a resolverlos.

7.-PORQUE en estas últimas décadas se han empeorado la inseguridad ciudadana, el

aplastamiento de la soberanía y la autodeterminación por el poder imperialista de EEUU y sus

aliados; la crisis de agua y de los sistemas de drenajes pluviales y sanitarios; la minería

destructiva; el robo y la narco-economía; la privatización del patrimonio público y natural de la

nación; y el maltrato de las relaciones con Haití y su pueblo, con graves daños al espíritu de

coexistencia, cooperación y oportunidades económicas mutuamente ventajosas.

8.- PORQUE el sistema electoral ha transformado gran parte de los partidos en compañías por

acciones; muchos/as votantes -sobre todo a los/as más pobres- son tratados/as como clientes

y el voto convertido en mercancía; degradando comicios e instituciones, y reforzando su

carácter comercial y su esencia excluyente.

Tan excluyentes y antidemocráticas son estas votaciones, que los llamados partidos

emergentes que no tienen manera de emerger, terminan plegándose a los que dominan el

sistema a base de dinero y de poder, a cambio de cuotas menores.

9.- PORQUE el sistema de medios de comunicación, al servicio del gran capital e influido

determinantemente por el derroche de publicidad gubernamental y privada, excluye, margina

o minimiza todo lo que no responde a sus intereses y sacan del debate los temas

fundamentales, banalizando los procesos electorales.

10.-PORQUE desde 1966, en materia de elecciones se ha demostrado, que si no se cambian

sus bases constitucionales y legales, su sistema de partidos, sus mecanismos de

financiamientos y sus actuales reglas de juego, los resultados serán siempre más de lo mismo y

su producto igual o peor; como ha pasado muchas veces en el Congreso, las Alcaldías y en el

propio Poder Ejecutivo.

11.-PORQUE es poco o nada lo que pueden hacer las contadas personas honestas y con

voluntad de reformas que logran colarse en este tipo de votaciones para ocupar cargos

electivos.

12.-PORQUE desde el poder central se ha anulado la independencia del poder municipal, tanto

con la ley de ordenamiento territorial como con prerrogativas onerosas en favor de las

mineras.

NUEVA RUTA HACIA UN NUEVO PROCESO

CONSTITUYENTE.

En resumen: porque las pregonadas “fiestas de la democracia”, realizadas después de la

invasión militar yanqui de 1965, han resultado verdaderas trampas; y porque éstas votaciones

no serán diferentes, decidimos no avalar la continuidad de ese círculo vicioso y viciado.

En lugar de participar en votaciones tramposas y viciadas, hemos optado por seguir

desplegando nuestras energías por otra ruta; procurando, a los compas de luchas sociales más

politizadas, erosionar la gobernabilidad de estas instituciones extremadamente degradadas.

Esta nueva ruta procura crear conciencia colectiva de la necesidad de reemplazar esta

institucionalidad a través de un PROCESO CONSTITUYENTE SOBERANO Y PARTICIPATIVO, capaz

de construir nuevas bases constitucionales, que posibiliten establecer una nueva

institucionalidad realmente democrática y garantizar comicios verdaderamente libres.

Bajo las actuales condiciones, molestarse en participar en esos comicios y acudir a votar solo

contribuye a legitimar y prolongar esta situación.

Estas son nuestras sinceras y firmes convicciones, respetando el parecer y las actitudes de

quienes de buena fe y con honestidad probada consideren beneficioso participar en estas

votaciones. A nadie descalificaremos por asumir esas actitudes, pero si exhortamos a

reflexionar y a debatir estas ideas, las cuales trascienden estas nuevas votaciones normadas

por reglas inaceptables para nosotros/as

POR LA COORDINACIÓN CENTRAL DEL MOVIMIENTO CAAMAÑISTA: Narciso Isa Conde, Raúl Guerrero,

Elisabeth Mejía y Rafael Félix // 14-02-24 Santo Domingo RD