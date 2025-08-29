Director ejecutivo del INABIE supervisa alimentación escolar y comparte almuerzo con estudiantes

Santo Domingo. – Como parte del compromiso del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) con la calidad de los alimentos que reciben los estudiantes en las escuelas públicas, el director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez, realizó una visita de supervisión al Centro Educativo General Antonio Duvergé Duval, ubicado en el sector Honduras del Distrito Nacional, perteneciente al Distrito Educativo 15-03.

Durante el recorrido, el funcionario compartió el almuerzo con los estudiantes, quienes expresaron sus inquietudes, aspiraciones y deseos de superación. Pérez destacó que escuchar a los alumnos directamente fortalece el compromiso institucional de garantizar un servicio cada vez más eficiente y adaptado a las necesidades de la comunidad educativa.

La visita forma parte de las acciones permanentes de seguimiento y acompañamiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE), la política social de mayor cobertura del Gobierno dominicano. Este programa asegura diariamente la entrega de raciones alimenticias a más de dos millones de beneficiarios, entre ellos estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo de los centros educativos públicos a nivel nacional.

Pérez reiteró que su principal compromiso al frente del INABIE es velar por el bienestar integral de los estudiantes, asegurando que la alimentación escolar se traduzca en mejores condiciones para el aprendizaje, el cuidado de la salud y la igualdad de oportunidades en todo el país.

En la actividad también participó la directora del centro educativo, Ana María Corporán, quien acompañó al titular del INABIE durante el recorrido en el plantel educativo.

Los estudiantes degustaron en el almuerzo pastelón de plátano maduro relleno de queso, pechuga de pollo, ensalada de pepino y fruta picada como postre, preparado bajo los estándares nutricionales que garantizan una alimentación variada y balanceada.