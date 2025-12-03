Diputados aprobaron en primera discusión el Código Procesal Penal

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, en una primera discusión, con modificaciones, el proyecto de ley orgánica que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana.

Previo a su aprobación, el proyecto fue objeto de amplios debates por parte del pleno, en los que participaron 19 diputados de todas las bancadas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

Entre los participantes del debate estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien afirmó que el proyecto que instituye el Código Procesal Penal tiene la misma magnitud y la dimensión histórica del proyecto de ley de Extinción de Dominio y del proyecto que instituyó el nuevo Código Penal.

“Este proyecto es uno de los grandes proyectos que este Congreso Nacional debe conocer y con el cual nosotros estamos haciendo nuestro aporte para reducir la mora legislativa y cumplir con nuestro mandato de dotar al país de las leyes necesarias para el ordenamiento jurídico”, expresó Pacheco.

El legislador valoró el arduo trabajo que hizo el Senado de la República para la aprobación del proyecto, así como el trabajo realizado por los diputados comisionados para el estudio de la pieza legislativa.

“Queremos dar las gracias al poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Defensa Pública, que se fajaron a defender los derechos fundamentales, como nosotros lo hemos hecho aquí en el Congreso”, manifestó.

También, el presidente de la Comisión Permanente de Justicia, diputado Wandy Batista, dijo que durante el estudio del proyecto en la comisión, se trabajó con reflexión, seriedad y con la ciencia, para tratar de tener un criterio equilibrado, que es lo que corresponde como legisladores.

El texto aprobado en primera lectura consta de 471 artículos.

Al cerrar los trabajos de este martes, el presidente de la Cámara de Diputados convocó a sesión para mañana miércoles 3 del mes en curso, a partir de la 1:00 de la tarde, donde se espera la segunda discusión de la propuesta legislativa.

