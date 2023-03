Denuncian aumenta pérdida de energía

Juan Thomas García Díaz, consultor energético asegura los nuevos clientes

pagan el servicio por apreciación porque no hay medidores.

SANTO DOMINGO, RD.- El gobierno del Presidente Luis Abinader ha

incrementado las pérdidas del sector energético, el pasado año constituyo el

37 por ciento del défícit fiscal y en el 2023 está proyectado un 35 por ciento,

aseguró el experto energético Juan Thomas García Díaz.

Sostuvo que las distribuidoras en esta gestión han disminuido el flujo de caja y

y elevado las pérdidas a un 39.2 por ciento. En dos años y siete meses no han

comprado un solo medidor, pese a que el propio presidente Abinader anunció

al país que el gobierno compraría 3,000 contadores.

El consultor energético dijo que la diversificación de la matriz no es el

problema, si no la perdida y lo que está sucediendo, es que, si tienen que

recolectar 10, solo cobran seis, por lo que pierden cuatro y el gobierno no ha

comprado un solo medidor y el negocio debe ser, medir la energía que se le

coloca a los clientes.

El doctor García Díaz, quien es vicesecretario de energía de Fuerza del Pueblo,

se expresó en esos términos al participar en el programa Al Detalle, que

producen de lunes a viernes, Abigail Soto, Abigail Peña y Dancel Soto, por Tele

Radio América, canales 12 y 45.

Explicó que, las distribuidoras están vendiendo la energía por apreciación, en

función de una tabla, tomando en cuenta la declaración del cliente, de los

equipos que posee, por eso en el país se enfrían cerveza en un lugar para

llevarla a otro y se llevan a lavar ropa a otros sectores, porque la medición no

esta funcionando.

“No puede ser que 24 años después de la capitalizacion y más de 28 mil

millones de dólares invertido en el sector eléctrico todavía estemos hablando

de pérdida de un 39.2 por ciento, y analizando si es renovable, si es fósiles,

cuando la caja del sector no da para pagar nada”, dijo el analista y consultor

energético

Explicó que, aunque actualmente el país tiene una producción de energía

acorde con la demanda hay que proyectar a futuro porque las plantas no se

construyen de la noche a la mañana y el país está en crecimiento permanente,

especialmente los sectores turismo e industria.

El vocero de Fuerza del Pueblo, consideró importante determinar con cual

combustible trabajarían esas nuevas plantas y procurar la diversificación para

evitar depender de un solo combustible, resaltando que actualmente existe en

el sector una gran dependencia del gas natural.

El doctor Gacia Díaz abogó por la eliminación gradual de los subsidios en el

sector energético y que el gobierno asuma la responsabilidad social,

subsidiando a quien lo necesite a través de los programas que existen como el

bono luz y eliminar los sobre precios que tienen los grandes consumidores para

que el país tenga una tarifa eléctrica real, que refleje los verdaderos costos.

Manifestó que a partir del 2024 cuando la Fuerza del Pueblo tome el gobierno

lo primero que harían es enfrentar las perdidas, determinar la proyección de la

demanda y aplicar tecnología para eliminar las perdidas.