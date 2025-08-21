Declara Abinader es prolijo en palabras y escaso en realizaciones para la diáspora

NUEVA YORK.- El dirigente comunitario y político de izquierda en esta ciudad, Luis Mayobanex Rodríguez, declaró que en los cinco años de gobierno del presidente Luis Abinader, el mandatario no ha cumplido con las comunidades dominicanas establecidas en el exterior.

«Su administración ha sido prolija en palabras y escasa en realizaciones», precisa Mayobanex Rodríguez.

Añadió que «su posición queda avalada por su incumplimiento al compromiso hecho por el propio presidente el 18 de septiembre de 2021 en el Teatro United Palace de cumplir en tres meses con múltiples demandas hechas desde la comunidad».

Asimismo, el incumplimiento contemplado en el documento «Agenda Integral de Cooperación y Desarrollo de las Diáspora Dominicana», entregada al propio presidente por el congresista Adriano Espaillat, en presencia de miles de dominicanos como testigos.

Han transcurrido 4 años y el presidente olvidó promesas como «apalancar» las millonarias remesas de nuestros migrantes, darle un carácter más productivo, identificar mecanismos para abaratar su costo de envío, brindarle capacidad de crédito al receptor e incluso excepciones fiscales al remisor si hiciera inversiones en el país.

Vale repetir lo dicho anteriormente y es que la inercia de los gobernantes hacia la diáspora les ha impedido buscar mecanismos para bajar el costo en las transacciones de las remesas, que de acuerdo a estudios oficiales pudieran bajar de un 6.79 % a un 3 %, lo que se traduciría en un ahorro de más de 380 millones de dólares para los remesadores, especifica el líder comunitario.

Duele que, repitiendo la conducta de gobiernos pasados, el actual mantenga en un estado de indefensión e incertidumbre a miles de dominicanos adquirientes de propiedades al no contar con un eficaz sistema de protección y seguridad jurídicas, razón por la cual muchos resultan engañados por mafias que operan para tales fines en el país caribeño.

«El presidente Abinader tiró en el saco del olvido su palabra de acabar con los múltiples impuestos conque el Estado penaliza la compra de tickets aéreos y el cobro de los 10 dólares de turistas a nuestros connacionales, medidas que catalogó como “contraproducentes” delante de unas mil personas», recordó el dirigente político, en documento de prensa.

«Igual destino corrió su oferta de revisar los precios consulares por emisión y renovación de pasaporte; por actos notariales (poderes); obtención de ciudadanía para el dominicano por descendencia, traducción y apostillamiento de documentos».

Precios, que, por elevados convierten los consulados en «minitas de oro» para los representantes consulares y en «un punto de atraco» para el ciudadano común dominicano.

Asimismo, «Abinader proclamó cuatro años atrás su determinación de «hacer justicia con los quisqueyanos de la diáspora», y ni siquiera ha cumplido con nuestros hijos menores de edad, que, además de pagar los 10 dólares como turistas al viajar a RD, si pasan más de 30 días en el país, sus padres tienen que pagar US$50 dólares (RD$3,100) y subiría procesualmente dependiendo del tiempo de estadía.

Así trata la clase política dominante a una comunidad que por sus aportes resulta fundamental para la estabilidad macroeconómica del país y para satisfacer necesidades humanas básicas a millones de personas desatendidas por el Estado.

Una comunidad que en los ultimos 5 años y 6 meses del presente 2025 ha remesados por canales formales a RD un poco más de 63 mil trescientos cincuenta y tres millones de dólares.

Bajo este gobierno se confirma lo que resultó conducta bajo los anteriores de que los migrantes dominicanos tenemos deberes para con nuestro pueblo y país, pero escasos derechos, puntualizó