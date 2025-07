DAÑOS CAUSADOS POR LIMPIA VIDRIOS PODRÍAN COSTARLES 2 AÑOS DE PRISIÓN

Amadeo Peralta

Según reveló el abogado Amadeo Peralta, los casos recientes que han estado ocurriendo en las vías públicas especialmente contra mujeres la situación podría ser más grave para el imputado, en los cuales limpiavidrios, vagos, mendigos y hasta vendedores utilizan actos violentos y palabras obscenas contra los conductores de vehículos y causan daños a los vehículos, está sancionado en el código penal de 1884, con prisión correccional de 3 meses a 2 años y traerá aumento de penal en el proyecto del nuevo Código Penal.

El jurista explico, que cuando un ciudadano se vea envuelto en el medio de esta situación deberá hacer lo posible por grabar con su celular lo ocurrido si puede y desde el lugar del hecho llamar de inmediato al servicio de emergencias 911 para que envíen una patrulla policial y puedan apresar en flagrante delito al que le causa el daño al vehículo, posteriormente la Policía Nacional deberá trasladar al infractor hasta el destacamento policial y entregarlo al Ministerio Público, para que este dentro de las 48 horas siguientes le presente la correspondiente solicitud de coerción, también de manera ágil la víctima deberá depositar una querella de acción pública a instancia privada con constitución en actor civil y solicitud de medidas de coerción, aportando los videos y los testigos si los tiene, por violación a los artículos 279, 306, 307, 308, 309-1, 309-3 del Código Penal Dominicano y por violación a los artículos 1 y 2 de la ley 5797 de 1962, que castiga la destrucción de propiedad privada y en algunos casos podrían integrarse los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano que castigan la asociación de malhechores y la víctima tendrá por seguro que los que lo amenazaron, le causaron el daño, le destruiron el vehículo, podrían pasar las navidades en la chirola y así dejaran de joder.

El artículo 279 del Código Penal establece lo siguiente;

Los vagos o pordioseros que ejercieren o intentaren ejercer actos de violencia contra una persona, serán castigados, cualquiera que sea la naturaleza del hecho, con la pena de prisión de seis meses a dos años , sin perjuicio de otras más graves, si hubiere lugar, atendidas para el caso, la clase de violencia ejercida, y las circunstancias que concurrieren en ella.

Estos casos también suelen suceder en discusiones con parqueadores que intentan cobrar sumas de dinero exageradas por parqueos en plena vía pública y amenazan o causar daños al vehículo cuando el conductor se niega a pagar la extorsión por el parqueo en la calle.

Violencia contra la mujer

Art. 309-1 .- Código Penal. Constituye violencia contra la mujer toda acción o conducta, pública o privada, en razón de su género , que causa daño o sufrimiento físico , sexual o sicológico a la mujer, mediante el empleo de fuerza física o violencia psicológica, verbal, intimidación o persecución.

Aquí la pena podría aumentar hasta a 5 años de prisión correccional por las amenazas a una mujer por parte de un limpiavidrios, vagos, mendigos y parqueadores, o por los daños que cualquiera le pueda causar mientras conduce un vehículo en la vía pública.

Art. 309-3.- Código Penal Se castigarán con la pena de cinco a diez años de reclusión mayor a los que sean culpables de violencia, cuando concurrieron uno o varios de los hechos siguientes : b) Cuando se causen grave daño corporal a la persona; c) Cuando el agresor portare arma en circunstancias tales que no conlleven la intención de matar o mutilar; d) Cuando la violencia se ejerciere en presencia de niños, niñas y adolescentes, todo ello independientemente de lo dispuesto por los artículos 126 a 129, 187 a 191 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 14-94); e) Cuando se acompañen de amenazas de muerte o destrucción de bienes; f) Cuando se restrinja la libertad por cualquier causa que fuere;

Daños a la Propiedad Privada.

Amadeo Peralta, sostuvo que de igual modo los automovilistas que fueron apresados y que les causaron graves daños a un vehículo en movimiento en la Avenida Winston Churchill casi esq. John F. Kennedy del Distrito Nacional, podría verse condenados a penas de hasta un 1 año de prisión correccional prevista en la Ley 5797 de 1962, que castiga la destrucción de propiedad privada y multas de 25 a 200 pesos para quienes participen en ataques a propiedades ajenas, especialmente cuando son perpetrados por dos o más personas. Además, se contemplan penas más severas si el ataque resulta en pérdidas, destrucción de bienes o lesiones a personas.

Las Amenazas.

Amadeo Peralta explicó que con los incidentes con los limpiavidrios, siempre intervienen las amenazas contra los conductores.

Arte. 306.- Cuando la amenaza no se acompañe de la circunstancia de haber hecho hecho, exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en determinado lugar, o de cumplir una condición cualquiera, la pena será de prisión correccional de uno a dos años. En este caso, así como en el anterior, se podrá sujetar a los culpables a la vigilancia de la alta policía.

Arte. 307.- Siempre que la amenaza se haga verbalmente, y que del mismo modo se exija dinero o se imponga condición la pena será de seis meses a un año de prisión y multa de veinticinco a cien pesos. En este caso, como en los artículos anteriores, se sujetará al culpable a la vigilancia de la alta policía.

Arte. 308.- La amenaza, por escrito o verbal, de cometer violencia o vías de hecho no previstas por el artículo 305, si la amenaza hubiere sido hecha con orden o bajo condición, se castigará con prisión de seis días a tres meses y multa de cinco a veinte pesos, oa una de las dos solamente.