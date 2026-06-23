Condenas de 15 años a 3 personas por tráfico de drogas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Ante las pruebas aportadas por el Ministerio Público, los jueces de un tribunal colegiado del distrito judicial de La Vega condenaron a 15 años de prisión a tres personas por tráfico de drogas, a quienes les fueron ocupados más de cien kilogramos de cocaína y varias armas de fuego.

Basilio Saturria Mosquea (Rudy), de 44 años de edad, Danckeline De La Cruz (Barba), de 28 años, y José Luis Santana Vargas, de 38 años, deberán cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, y además pagar una multa de medio millón de pesos en favor del Estado dominicano.

La sentencia además ordena el decomiso de todos los bienes incautados en el proceso de investigación por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega.

El expediente, instrumentado por la titular de la Fiscalía de La Vega, procuradora general de corte Aura Luz García Martínez, señala que el 22 de julio de 2023, tras una extensa investigación, que incluyó labores de inteligencia y vigilancia, realizada conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC), se obtuvieron datos certeros acerca de una organización de alto nivel dedicada al narcotráfico nacional e internacional, identificándose como integrante de dicha red a los tres procesados.

Detalla que la organización se encargaba de realizar envíos de cargamentos de sustancias narcóticas desde República Dominicana hacia Estados Unidos y al continente europeo, utilizando para ello, como punto de salida, diferentes puertos y aeropuertos del país.

Durante las pesquisas el Ministerio Público ejecutó órdenes de allanamientos en una casa ubicada en el sector Guaco, La Vega, desde donde operaba la organización criminal, así como en una finca en Bonao, provincia Monseñor Nouel, que usaba como lugar secundario.

Las sustancias ocupadas a De la Cruz, luego de ser analizadas por la Subdirección General de Química Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Regional Norte, se estableció en el informe pericial No. SC2-2023-07-13-007027, que correspondían a 372 láminas de cocaína clorhidratada, con un peso exacto de 97.38 kilogramos y otras seis porciones de la misma droga con un peso de 32.43 gramos.

Sobre las sustancias ocupadas a los procesados Saturria Mosquea y Santana Vargas, el informe pericial No. SC2-2023-07-28-007026, indica que correspondían a 20 láminas de cocaína clorhidratada, con un peso exacto de 5.30 kilogramos, así como otra porción de la misma droga con un peso de 336.88 gramos.

También, fueron analizados más de 490 kilogramos de un polvo blanco donde no se detectaron sustancias controladas.

En los allanamientos, además, fueron ocupados tres fusiles y cinco cargadores y municiones, una pistola marca Glock, sin numeración visible, así como diferentes objetos utilizados en la actividad criminal. También, varios teléfonos celulares marca IPhone y otros teléfonos inteligentes, así como un reloj marca Apple. También, se ocupó un bulto con RD$10,500.00 y US$100.00, así como también una cadena de oro y una motocicleta.

En el transcurso de las pesquisas se estableció que Danckeline de la Cruz compró en efectivo ambos inmuebles por la suma de RD$5,500,000.00, sin que mediara una transferencia o depósito en el sistema de intermediación financiera.

En la litigación el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales YamilKa De La Cruz, Luis Alberto García y Pelagio Alcántara, quienes presentaron acusación por violación a varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Los jueces Martín De La Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano, del Segundo Tribunal Colegiado de La Vega, dictaron la sentencia condenatoria al determinar que los procesados incurrieron en tráfico de sustancias narcóticas y porte ilegal de armas de fuego en perjuicio del Estado dominicano.

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