Colectivo Migración y Derechos Humanos entrega 1,000 firmas al presidente Abinader y exige retirar el protocolo migratorio en hospitales

Santo Domingo.– El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) entregó este lunes 22 de junio en el Palacio Nacional más de 1,000 firmas recolectadas a través de una campaña ciudadana que solicita al presidente Luis Abinader la derogación inmediata del protocolo migratorio implementado en hospitales públicos del país.

Durante la entrega, representantes del Colectivo señalaron que los hospitales deben mantenerse como espacios seguros donde prevalezca el derecho a la salud, la atención médica oportuna y la protección de la vida humana, independientemente de la condición migratoria de las personas.

El grupo que entregó el documento firmado en el Palacio Nacional, estuvo compuesto por Pablo Mella, del Centro Montalvo, Abraham Apolinario, de Caritas Arquiodiocesana, Yildalina Tatem, feminista, Lía Concepción, del Colectivo Migración Derechos Humano y Ana Mitila Lora, periodista.

La petición, ha sido respaldada por más de 70 organizaciones como Cáritas Arquidiocesana, Participación Ciudadana, Casa Abierta, CIPAF, CONAMUCA, Mujeres Socio Políticas Mamá Tingó, CE-MUJER, Foro Ciudadano, Fundación Frederich Ebert, Misioneras Escalbrinas, RedAfros, IDEAC, Asociación de Mujeres y Jóvenes Batey los Jovillos, OBMICA, Red CLAMOR, Hermanas de los Sagrados Corazones, Foro Feminista, Médicos del Mundo o el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), entre otras.

“Una sala de partos no es lugar para desarrollar la política migratoria. Cuando una mujer embarazada, una madre recién parida o una familia con niños evita ir al hospital por miedo, se está poniendo en riesgo la vida y la salud pública”, expresaron durante la entrega.

El Colectivo señaló que la presencia de agentes migratorios en centros hospitalarios limita el derecho a la salud y afecta especialmente a mujeres embarazadas, niñas, niños, personas migrantes haitianas pero también a personas dominicanas de ascendencia haitiana, negras o sin documentos, que pueden ser víctimas de perfilamiento racial.

“Esta entrega de firmas representa la voz de miles de personas que consideran que la salud es un derecho fundamental que no debe estar condicionado por políticas migratorias. Las dominicanas y los dominicanos sabemos lo que es migrar. Las personas migrantes dominicanas aportan en las sociedades donde viven, igual que las personas migrantes que viven en República Dominicana aportan a nuestro país. Acudimos al Palacio Nacional para solicitar que se derogue una medida que genera miedo, exclusión y riesgos para la salud de poblaciones vulnerables así como para la salud pública nacional”, plantearon.

La campaña destaca que la implementación de controles migratorios en hospitales desalienta la atención médica oportuna con consecuencias graves. Asimismo, recuerda que la Constitución de la República Dominicana establece la salud como derecho y el Estado tiene el compromiso de garantizar el acceso universal y no discriminatorio a la atención médica.

El Colectivo reconoció que el Estado dominicano tiene la responsabilidad de gestionar la política migratoria, pero insistió en que esa responsabilidad tiene límites claros. “La gestión migratoria no puede realizarse dentro de los espacios donde se protege la vida. Los hospitales deben ser espacios seguros para todas las personas en territorio dominicano”, afirmó.

El CMDH llamó al Gobierno dominicano a retirar el protocolo migratorio en hospitales y sacar a los agentes de migración de los centros de salud y abrir un diálogo con sociedad civil, personal sanitario, organizaciones especializadas y organismos de derechos humanos para garantizar una política migratoria compatible con la dignidad humana, la salud pública y la no discriminación.

Colectivo Migración y Derechos Humanos: https://colectivomdhrd.org/

Instagram: https://www.instagram.com/colectivomdhrd/

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