China, primera superpotencia. Porque tiene 1,400 millones de habitantes, quinta parte de la población mundial. Porque es la base del comercio mundial, desde los comestibles más elementales hasta los productos industriales más sofisticados. Porque no está alineada a ningún grupo hegemónico mundial. Porque no incide políticamente en ninguna realidad lejana. Porque es la potencia económica-militar más presente en el Tercer Mundo. Porque no le come pendejadas a los Estados Unidos. Porque ocupa la cuarta parte del comercio mundial. Porque, en fin, el comercio chino es más poderoso e influyente que cualquier bomba nuclear.