Centro de Autorización del IDOPPRIL trabajará 24 horas en Semana Santa

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), doctor Agustín Burgos, anunció la ampliación del personal y la habilitación del Centro de Autorización las 24 horas, para ofrecer atención oportuna a las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) y a los afiliados lesionados durante la Semana Santa.

Burgos exhortó al personal de las distintas industrias, empresas e instituciones gubernamentales que laborarán en el asueto a adoptar medidas preventivas para evitar accidentes laborales y de trayecto.

El funcionario también llamó a los afiliados al Seguro de Riesgos Laborales (SRL) y a todos los ciudadanos que, por razones de trabajo o vacaciones, deban desplazarse de un lugar a otro, a conducir con prudencia y respeto por la vida.

“Hemos recibido el apoyo del presidente Luis Abinader para que nuestro Centro de Autorización esté disponible las 24 horas toda la Semana Santa, con personal capacitado para asistir a los trabajadores que sufran algún evento laboral que requiera atención médica o cobertura de materiales y medicamentos”, manifestó.

Asimismo, el funcionario indicó que los empleadores pueden reportar accidentes laborales, de trayecto o enfermedades profesionales que afecten a sus colaboradores a través del portal web www.idoppril.gob.do , en la sección Plataforma Clientes.

“Desde el IDOPPRIL, asumimos la prevención como parte de nuestra responsabilidad cotidiana, y queremos que esta cultura se practique en cada empresa, industria y en todo espacio donde haya un trabajador dominicano o extranjero legalmente insertado en el mercado laboral”, puntualizó Burgos.

Sostuvo que cada empleador es responsable de implementar las medidas dispuestas por las autoridades competentes, comunicarlas a sus colaboradores y velar por el cumplimiento de las normas establecidas, a fin de evitar accidentes laborales o situaciones prevenibles.

Al llamar a la clase trabajadora y al sector empleador a practicar la paz, la solidaridad y la prudencia, el director del IDOPPRIL invitó a la reflexión, la unidad y la responsabilidad. Igualmente, exhortó a renovar la fe, la esperanza y el amor a Dios y al prójimo.

Finalmente, reiteró la importancia de evitar los excesos y recomendó el uso de equipos de protección personal, conducir con moderación y respetar tanto las normas laborales como las leyes de tránsito.

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