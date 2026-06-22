Carolina Mejía transforma vertedero en nuevo parque Monumental, impactando en la calidad de vida en Los Girasoles

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía impactó en la calidad de vida de los residentes en Los Girasoles con la inauguración del nuevo parque Monumental, un espacio que antes era un terreno baldío que funcionaba como vertedero improvisado.

De esta manera, la ejecutiva municipal continúa transformando la capital con trabajo honesto, eficiente y cercano, a través de la entrega de más de 215 parques y plazas recuperados para el bienestar de los capitaleños.

“No hacemos nada si nosotros recuperamos espacios como este y no lo cuidamos, por eso quiero seguir trabajando de la mano con las diferentes instituciones para que Los Girasoles cada día puedan avanzar como la gente que está aquí”, expresó Mejía.

Además, enfatizó en que el compromiso de lograr continuar mejorando la calidad de vida de los comunitarios es con un trabajo mancomunado entre los representantes del cabildo y la comunidad.

“Seguimos en los Girasoles, seguimos en el Distrito Nacional y vamos por más”, agregó la ejecutiva municipal.

Durante el acto de inauguración, el regidor Edgar Javier ofreció unas palabras de bienvenida, agradeció a la alcaldesa la transformación que se hizo en lo que hoy es un nuevo espacio de recreación para los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.

“Señora alcaldesa, aquí no tenemos palabras de cómo nos sentimos, es un antes y un después, esta es la cara de los Girasoles; antes esto estaba arrabalizado y le hicimos la petición y estamos todos agradecidos porque de verdad es un cambio”, apuntó Javier.

Espacio arrabalizado pasó a ser un área de recreación.

Hoy el espacio es una plataforma con área verde para el disfrute de los comunitarios que cuenta con 71 metros cuadrados de aceras, contenes, jardineras nuevas y debidamente verjado con una malla perimetral. En ese sentido, la seguridad también brilla en todas las áreas, gracias a la instalación de nuevos postes y luminarias LED.

El Parque Monumental cuenta además con bancos, zafacones, área de juegos infantiles para la recreación de los niños y bolardos para evitar el parqueo de vehículos encima de las aceras. Asimismo, se desarrollaron labores de asfaltado en los alrededores.

Estos 127 metros cuadrados están adornados con tres murales artísticos, paisajismo y poda de los árboles ya existentes y la plantación de otros que son ornamentales. Cuenta también con rampas de acceso para que personas con discapacidad móvil puedan acceder de forma sencilla y segura.

Los comunitarios sorprendieron a la alcaldesa con una estatuilla y flores en reconocimiento a su cercanía, disposición de escuchar y atender las solicitudes de los moradores.

Asimismo, resaltaron y reconocieron el trabajo de Yolanda de la Rosa, directora de Innovación y Proyectos Especiales; la arquitecta, Yoeli Arnao; el regidor, Edgar Javier; y a Robert Pérez, coordinador de Innovación y Proyectos Especiales.

También estaban presentes el diputado Manuel Núñez, el general Jose Luis Frómeta Herasme, intendente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, el presidente del concejo de regidores, Giancarlo Vega, los regidores Domingo Corniel, Jairo Doñe, Aneury Ramirez Nicolás Valdez y diferentes directores de la alcaldía.

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