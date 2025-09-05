Carolina inaugura nuevo parque Ofelia, revitalizando este espacio para el disfrute ciudadano

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía entregó el nuevo parque Ofelia, convirtiendo a un antiguo lugar abandonado en un espacio útil, moderno y más seguro para los residentes de la urbanización que lleva el mismo nombre.

Este espacio de 1,800 metros cuadrados surge como símbolo de la renovación urbana, y fue embellecido e iluminado con luminarias LED, brindando un mayor nivel de seguridad y confianza para que los comunitarios puedan utilizar el parque, incluso en horas de la noche.

“Hemos construido un espacio para que toda esta gente bella y buena pueda disfrutarlo y tener una convivencia pacífica”, dijo Carolina.

Al referirse a la política de inclusión y accesibilidad de la Alcaldía del Distrito Nacional, la ejecutiva municipal hizo hincapié en que en este parque se tomaron en cuenta estos puntos con la construcción de rampas. “Esos no son detalles, son políticas públicas y nosotros las hemos abrazado desde el inicio de la gestión”.

Mejía dio gracias a Dios por la belleza del paisaje del parque y por permitirle crear un espacio que va a tener un impacto enorme en los niños y adultos mayores del sector. “Aquí en estos 1,800 metros cuadrados se le ha sacado el jugo de verdad, y va a ser, en el nombre de Dios, de inmenso provecho para todo el mundo”, añadió.

En representación de la comunidad y hablando como cogestor del parque Ofelia, Juan Francisco Collado expresó su agradecimiento con la alcaldesa por devolver a la urbanización un espacio digno.

“A partir de ahora, nuestro parque es el corazón de nuestra comunidad, que se transforma en un motor de bienestar y unión, que nos invita a encontrarnos como vecinos para fortalecer los lazos que nos unen como comunidad”, apuntó.

De esta manera, a lo largo de la gestión de Carolina Mejía se han entregado más de 200 parques y plazas, impactando directamente en el bienestar de la familia capitaleña y la revalorización de los sectores que han sido beneficiados con estos espacios.

Esta infraestructura forma parte de los esfuerzos de la Alcaldía del Distrito Nacional para impulsar parques que se conviertan en herramientas fundamentales de inclusión social, salud mental y la convivencia ciudadana.

Durante la intervención, fueron demolidas y reconstruidas las aceras y caminos internos. Asimismo, se colocaron máquinas de ejercicios que ofrecen la oportunidad a los visitantes de mejorar su condición física.

El área infantil no solo cuenta con nuevos juegos, sino que también durante la reconstrucción fue cercada para mayor control y seguridad de los niños. De igual forma, fue pintado tanto el parque, como su entorno.

Además, el parque Ofelia tiene mesas, zafacones, bancos, plantas ornamentales, letrero identificativo y las reglas para la correcta utilización del espacio.