Alcaldía del DN elimina 11 estructuras que obstaculizaban la acera en Guachupita

Santo Domingo, D.N.– Bajo las directrices de Carolina Mejía, la Alcaldía del Distrito Nacional ejecutó un operativo de recuperación de espacios públicos en el sector Guachupita, donde fueron retiradas 11 estructuras que obstaculizaban la acera.

Por instrucciones de la alcaldesa y aspirante presidencial, demostrando una vez más visión orden y firmeza para transformar la capital, el operativo se realizó en consenso con los comunitarios, dando garantías de que no se cometerían abusos.

En ese sentido, la intervención fue desarrollada por la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos (DUEP) y permitirá que los peatones puedan transitar libremente y de forma segura en los más de 300 metros cuadrados de acera.

Al encabezar el operativo, el titular de la DUEP, teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, precisó que la iniciativa se llevó a cabo en la calle F del referido barrio capitalino.

“Hoy nos encontramos acudiendo al llamado de la comunidad de recuperar sus espacios públicos. El día de hoy nuevamente establecemos que estamos demoliendo once estructuras que ocupaban de manera total, en algunos casos, y parcial en otros, las aceras de este sector”, puntualizó el oficial.

Sanz Melo fue enfático en señalar que cada metro recuperado representa un paso más de avance hacia una ciudad más organizada, segura y accesible para todos.

Los trabajos fueron realizados en coordinación y consenso con la comunidad, creando las condiciones para que la Dirección de Obras Comunitarias del cabildo continúe el proyecto de reconstrucción y adecuación de las aceras.

El arquitecto Eury Concepción, director de Obras Comunitarias, explicó que tras la recuperación se iniciará la reconstrucción de estas aceras y contenes, como parte del Presupuesto Participativo Municipal.

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