Ayuntamiento de Las Matas de Farfán declara “Huésped Distinguido” al presidente de COOPNAMA

Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, RD – El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), profesor Santiago Portes y el gerente de Educación, Ubaldo León Aybar, fueron reconocidos como Huésped Distinguidos por el Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán, mediante la resolución No. 05-2026.

El reconocimiento destaca el liderazgo de los profesores en sus trayectorias como educadores y líderes cooperativistas, además de sus valiosos aportes al fortalecimiento del movimiento cooperativo y al desarrollo social, económico y educativo del magisterio dominicano.

Para la proclama se tomó en cuenta la amplia trayectoria académica y administrativa, de los homenajeados, quienes se caracterizan por su compromiso ético y vocación de servicio, contribuyendo de manera significativa al crecimiento institucional del cooperativismo.

Ambos profesionales del magisterio y dirigentes cooperativistas, agradecieron y expresaron su satisfacción al alcalde del Ayuntamiento señor Gustavo Adolfo Suero, y a Pedro Martin Pineda Sánchez, presidente de la Sala Capitular, por tan importante distinción.

Estas resoluciones fueron entregadas por los regidores Rosa Jiménez, Jhoanny Madé y Melvin Ortiz, del Concejo de Regidores.

La entrega de este reconocimiento se llevó a cabo durante el desarrollo del “Segundo Encuentro Nacional de Dirigentes Distritales”, una jornada educativa de la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Maestros, donde los dirigentes son capacitados sobre cooperativismo, historia, principios, valores y sus roles.

En la actividad estuvieron presentes Nelson Sterling Jiménez, José A. Hernández, Rafael de los Santos, Jorge Ogando, Santo Romero, Néstor Ramírez. Además de autoridades del cooperativismo y de la institución.

