Aurelio Henriquez candidato a la presidencia del CDP por la Plancha 3 y cita avance de su gestión en el proceso de transformación el CDP

El presidente del Colegio Dominicano de Periodista informó que fue presentado como candidato a la presidencia del CDP por el Movimiento Marcelino Vega Mayoritario para continuar con el proceso de transformación e innovación tecnológica en beneficio de los periodistas

Aurelio Henríquez, dijo que desde el 2021 propuso un Plan Estratégico Institucional a 9 años, en la que alinea los objetivos misionales establecido en la Ley 10-91, defensa a la libertad de expresión y prensa, los programas de profesionalización, la protección social de los periodistas y la autosostenibilidad financiera del colegio.

Explicó que entre los planes se han ido ejecutando de acuerdo al programa y posibilidades económicas, con la llegada de un nuevo equipo de jóvenes talentoso y dispuestos a lograr las metas de transformación que necesita el colegio frente a los grandes desafíos que trajo consigo las tecnologías de la información y la comunicación para los periodistas y el periodismo.

Confío que el nuevo equipo de jóvenes que le acompañará en esta nueva gestión lograrán las metas y traducirla en beneficios para los periodistas y su familia, en el orden de profesionalización, asistencia social y defensa a la libertad de expresión y prensa.

Henriquez informó que partes de los proyectos iniciados en el 2021 se encuentran avanzado entre un 70 a 90 por ciento y citó el Plan Especial de titulación profesional del periodista, orientado a los ciudadanos que ejercen la comunicación o periodismo, miembros o no del CDP, y aun no tienen un título profesional y que podrán cursarla en dos años, totalmente virtual y asincrónico.

1.-El Plan de profesionalización: PERIODISMO CONTEMPORANEO, aprobado recientemente por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología a la Universidad APEC, luego de más de tres años de estudios, análisis, propuestas, se diseñó un currículum actualizado y de gran valor periodístico y beneficiará a cientos de personas que hacen usos de los medios de comunicación sin ser profesionales de la comunicación.

Las inscripciones inician a partir del día 4 de septiembre en la Universidad APEC y referido con una carta del Colegio Dominicano de Periodistas que acredite que ejerce o ha ejercido el periodismo y no cuenta con si título profesional.

2.-Otras de los proyectos iniciados es la transformación del sistema administrativo y financiero del CDP, en la que se hizo se estudia la propuesta realizada por una compañía informática que ofrece servicios a varios colegios profesionales, Ministerios y Direcciones generales, en la que mantiene un control de la gestión de cobros general, ingresos, monitoreos, contabilidad y seguimiento a los procesos administrativos y gestión humana.

3,.El tercer eje fundamental para el CDP es lograr la MODIFICACION DE LA LEY 10-91, consensuada y confía que los honorables Senadores y Diputados, de la cual lleva más de 12 años en estudio y fue aprobada por la Asamblea General celebrada en mayo pasado y será presentada al Congreso luego de concluir el proceso electoral del CDP. En este proyecto se establece que el CDP cobrará un porcentaje de la publicidad y cobrada a través de la Dirección General de Impuestos internos y cuyos ingresos estarían destinados exclusivamente para los programas capacitación, Asistencia Social, Administración y un porcentaje para las seccionales de acuerdo al número de miembros.

4,.El cuarto proyecto a corto y mediano plazo es la creación del Instituto de Altos Estudios de periodismo y Comunicación, en el año 2022 fueron entregados los 9 reglamentos, documentos necesarios para su aprobación, solo falta la remodelación y adecuación del edificio del CDP y los programas de estudios para ser presentado el Consejo de Educación Superior para su aprobación.

5.-Lograr agilizar la remodelación del edificio que aloja el CDP, de la cual el MIVED tiene presupuestado para este año 56 millones, adecuándolo a las nuevas tecnologías e innovación en el periodismo.

6.-Avanzó el equipamiento de la plataforma PLURAL ACADEMIA, PLURAL TV, y Plural Radio, un canal de TV y radio que serán apadrinada por el INDOTEL, para que sirva de soporte de laboratorio y enseñanza en producción de televisión, radio, sonido, grabación de Post Cast, en la cual el CDP ha hecho una gran inversión en cámaras, computadoras y otros equipos, necesario para su inauguración.

7.-Otros de los proyectos logrados al final de esta gestión y se encuentra en la fase aprobación final es el Centro Operativos del Sistema (COS), una modalidad de tercerización de los servicios de capacitación en el área del periodismo y la comunicación en las instalaciones del CDP, en la que espera lograr suficientes recursos para mantener el edificio y la capacitación de los periodistas con estándares internacionales.

8.-Logramos en la pasada gestión que el Consejo Estatal del Azucar reasignada un solar de 10 mil metros en las proximidades de la playa de Guayacanes, justos detrás del Club Miramar y que sería destinados a la construcción de un Club Social para los periodistas y demás trabajadores de la prensa y también sería rentable ofertarlos a través de las plataformas de hospedajes en la exclusiva zona turística.

En la próxima gestión que encabezará el presidente del CDP, plantea fortalecer la institucionalidad, revisar todos los reglamentos internos, crear reglamento de uso patrimonial entre otros, aplicar una política de apertura a los periodistas, abrir las puertas a la capacitación y concertación con los ciudadanos que tiene interés en ejercer el periodismo puedan hacerse profesional.

Aurelio asume la candidatura a la presidencia del CDP sustituye al periodista JOSE BEATO, luego de que la Comisión Nacional Electoral objetada la candidatura, quien interpuso un recurso de Amparo en Tribunal Contencioso Administrativo, pero el pasado domingo se cumplía la fecha límite de inscripción de plancha.