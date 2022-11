AMADEO PERALTA PIDE AL CONGRESO PENALIZAR AUTOSECUESTROS CON 10 AÑOS DE PRISIÓN.

ESTABLECE QUE EN REP.DOM. ES PERMITIDO AUTO SECUESTRARSE Y

ESO SOLO SE CONSIDERA COMO “UN CHISTE DE MAL GUSTO”, PORQUE

EL CÓDIGO PENAL DOMINICANO NO LO SANCIONA.

E el abogado Lic. César Amadeo

Peralta, recordó una máxima que dice: “Que lo que no está prohibido, está

permitido”, al referirse al tema de los Auto secuestros en República

Dominicana, los cuales no figuran con ningún tipo de sanción en las leyes

vigentes, por lo que el único nombre que esas acciones deberían tener es

que, son chistes y bromas de muy mal gusto para la familia y las

autoridades judiciales y policiales, citando el caso ocurrido en Villa

Altagracia, donde un juez liberó de manera simple a una señora que se auto

secuestró y junto a otras personas, esta señora exigía grandes cantidades

de dinero a sus familiares para “liberarla”.

Aclaró el abogado que, una persona que finja su secuestro contra si mismo, para

este no existe ningún tipo de sanción, cosa ésta que considera absurda, ya que

esa acción de auto secuestrarse para pedir un rescate en dinero, no sólo les lleva

desasosiego a sus familiares, sino que hace incurrir en gastos operativos

humanos y económicos, tanto a la Policía Nacional, al Ministerio Publico y a los

organismos de seguridad del estado que pudieron emplear esos recursos y

presupuestos de la nación y de los impuestos que pagamos los ciudadanos, para

resolver otras cosas u otros casos, a parte del daño a la inversión extranjera, por

propagarse la falsa noticia de que en el país exista la industria del secuestro.

Países como México y Colombia, que castigan con prisión de 10 a 15 años y

multas a todo individuo que finja un auto secuestro y le permite al Ministerio

Público, procesarlo por extorsión y chantaje como un delito de acción pública sin

ningun tipo de acuerdos ni negocios, aunque el auto secuestrado sea a su

familiar más directo, cosa esta que no ocurre en el país.

Destaca el abogado Lic. César Amadeo Peralta que, si se llegara a pagar el dinero

por el “Rescate” y es recibido por los “Auto Secuestrados” y sus cómplices

podrían ser procesados por extorsión y chantaje, solo si el familiar decide

presentar querella, por tratarse de dos delitos de acción pública, pero a instancia

privada, pero de ningún modo aplican las disposiciones de la Ley No. 583, que

incrimina el secuestro y todas sus formas y variedades, de fecha 26 de junio del

1970, porque uno de los elementos constitutivos del delito del secuestro es el

rapto o traslado por medios violentos o haciendo uso de engaños, artificios o

artimañas e intimidación para sustraer a una persona de su residencia habitual,

con el objeto de privarla de su libertad y de reclamar, como rescate, sumas de

dineros, libertad de prisioneros o cualquier otra exigencia, ya sea de los

particulares o de las autoridades.

En el caso de los auto secuestros, el auto secuestrado realiza todo acto de

manera voluntaria, sin violencia, él mismo realiza sus traslados, finge a sus

familiares directos, padres, hermanos(as), esposos(as), a quienes les solicita que

paguen por

su “rescate” y no lo hacen a particulares, ni a las autoridades policiales ni

judiciales, por lo que, al no existir una legislación actualizada que permita

castigar a los auto secuestrados en República Dominicana, no habrá sanciones ni

para los auto secuestrados, ni para sus cómplices, a menos que sea una situación

suigeneris que empiece con una simulación de secuestro y termine con la

materialización de otros delitos con los cuales también entrarían en funciones la

nueva Ley No. 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo.

Nuestro Código Penal Dominicano es una traducción de los Códigos Napoleónicos

de hace 238 años, quienes en sus artículos 341, 342 y 343 establecen que, para

el caso de que exista una detención o un encierro ilegal real, no auto secuestro,

que las penas por encierro o detención ilegal se reducirán a prisión correccional

de seis (6) meses a dos (2) años, si los culpables de los delitos “pusieran en

libertad a la persona encerrada antes de que se les persiga por este hecho y

antes de los diez (10) días del encierro”, por lo que de todas maneras es

inaceptable, refiere.

El Lic. César Amadeo Peralta considera que, esta nueva forma de obtener dinero

engañando a los familiares directos, es una laguna jurídica en nuestra legislación,

que no importa el esfuerzo que hayan realizado las autoridades cuando logran

“liberar” a un auto secuestrado de sus propias cadenas mentales delictivas, al

final los jueces no pueden hacer nada, porque no tenemos una ley que castigue

los auto secuestros.

Finalizó al decir que, el Congreso Nacional tiene una buena oportunidad para

introducir esta figura en el Nuevo Código Penal Dominicano y que, la República

Dominicana no pueda seguir teniendo vigente un Código que fue instaurado en el

país 100 despues osea desde hace 138 años, cuando el mundo era totalmente

diferente, y en la actualidad existen múltiples delitos nuevos que han surgido con

el avance social y económico de los pueblos y que este país casi se esta jartando

de tanta impunidad.