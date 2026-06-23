Alcaldía del Distrito Nacional continúa jornadas de esterilización de perros y gatos

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional continúa realizando jornadas gratuitas de esterilización y vacunación para perros y gatos, donde además se desparasitan a estas mascotas.

Como resultado de la actividad de este fin de semana, se esterilizaron 102 animales, se colocaron 332 vacunas de la rabia, 173 vacunas Hipra 7 y se aplicaron 357 desparasitaciones.

Gracias a la visión y el respaldo que Carolina Mejía ha dado a esta causa durante su gestión, se han podido llevar a cabo 39 jornadas impactando alrededor de 4,238 animalitos con las esterilizaciones que evitan la proliferación no deseada. De igual manera, se han aplicado 17,774vacunas y 10,715 desparasitaciones.

Mirian Rodríguez, presidenta de la Fundación Quisqueya en Desarrollo, explicó que estas jornadas se realizan con el objetivo de reducir la población de perros y gatos callejeros.

“Nosotros esterilizamos, vacunamos y desparasitamos los perros y los gatos callejeros con el fin de reducir la población y cuando no logramos la cantidad necesaria, le damos el cupo a personas de escasos recursos para que le puedan realizar el procedimiento a sus mascotas”, dijo Rodríguez.

Además, resaltó que la Alcaldía del Distrito Nacional es la única en el país que destina fondos para los animales también en bienestar y, consigo, toda la población, ya que de esta manera se previenen las enfermedades zoonóticas que son transmitidas a los seres humanos por estos animales.

“Estoy feliz por esta jornada, esperemos que la sigan haciendo porque los animalitos la necesitan y más los de las calles y los que son rescatados”, señaló Yoselin Cabreras, una residente y beneficiada del Distrito Nacional.

La jornada que encabeza la Dirección de Servicio Social de la Alcaldía del Distrito Nacional se realizó en la Estación de Bomberos #3 de la avenida John F. Kennedy esquina Ortega y Gasset este sábado y domingo. Asimismo, fue desarrollada en colaboración con la Fundación Quisqueya en Desarrollo, Fundación Mi Mascota, Ghetto2Garden y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

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