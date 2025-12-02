Agua BUENA da la bienvenida a diciembre con el encendido de su árbol de Navidad

Por Ramón Minyety

AZUA.- El espíritu más cálido del año se encendió este lunes 1 de diciembre aquí en esta siempre pintoresca y hospitalaria Azua de Compostela.

Con el inicio de diciembre, la empresa Hielo y Agua BUENA dio la bienvenida oficial a la temporada navideña con el tradicional encendido de su árbol, un acto que fue mucho más que luces; fue una colorida inyección de esperanza, fe y agradecimiento para sus colaboradores, clientes e invitados especiales.

El emotivo acto estuvo encabezado por Amaury Sandino Ruiz, presidente de Hielo y Agua BUENA, S.A. SRL, y Nilda Sasso de Ruiz, vicepresidenta ejecutiva.

También estuvieron presentes los miembros clave del equipo gerencial: Amaury Sandino Ruiz Sasso (Sandy), Gerente General; Grace Ruiz, Gerente Financiera; Nildiana Ruiz, Directora General de Marketing; Belky Blanco Gerente de Venta; Mariela Rodríguez encargada de Producción ; Greysi Ogando, encargada de Recursos Humanos y Crismaylin Herrera, Directora de Relaciones Públicas y otros ejecutivos de la empresa.

La ceremonia inició con las palabras de bienvenida a cargo de Crismaylin Herrera y una oración de acción de gracias ofrecida por Paoli Vázquez, encargado de tecnología.

Al pronunciar unas sentidas palabras, Grace Ruiz expresó que la luz del árbol simboliza un profundo agradecimiento.

“Hoy encendemos este arbolito, pero más que luces, encendemos esperanza. Gracias por su trabajo, su esfuerzo y su compromiso durante todo este año. Cada uno de ustedes es parte esencial de Agua BUENA; sin su dedicación, nada de lo que logramos sería posible”, declaró Grace, bajo evidente entusiasmo.

A seguidas, Grace Ruiz enfatizó el valor individual de cada empleado en la filosofía de la empresa, a la que entregan lo mejor de su capacidad humana, como respuesta al respeto y consideración de que son compensados por parte de los ejecutivos.

“En esta empresa siempre decimos que cada gota cuenta, y hoy quiero recordar que cada uno de ustedes también cuenta. Cuenta su esfuerzo, su disciplina y el compromiso de levantarse cada día a dar lo mejor”.

Grace finalizó deseando que la Navidad “llene sus hogares de luz, paz y bendiciones”.

Por su parte, Nildiana Ruiz hizo un llamado a la unidad y la calma que trae la época: “Hoy inicia un mes que nos reúne, nos calma el corazón y nos recuerda lo verdaderamente importante que es la familia, la unión y la fe”.

Nildiana Ruiz deseó que este mes “fluya en sus vidas como el Agua BUENA: clara, pura y llena de paz”, agradeciendo el esfuerzo diario que hace posible llevar el producto con calidad y cariño a todos los hogares.

Tras el encendido, los presentes compartieron y disfrutaron de un riquísimo chocolate caliente y bocadillos variados, preparados por “La Marquesina Gourmet” de Neyrán Ruiz.

