Valor laboral de mercado ante un ingreso coyuntural elevado

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

Cada cierto tiempo dedico la Escuela Económica a una condición que en términos conceptuales he

denominado “valor nominal de mercado”. Esto, porque existen, por ejemplo, empresas u otros bienes,

que tienen un valor material específico, pero su “valor de mercado” puede ser mayor o mejor.

En el sector laboral ocurre lo mismo. Usted como ente productivo y con habilidades específicas, tiene

condición para conseguir un empleo con un salario promedio dentro de los parámetros de valor que

establece el oficio o capacidad profesional que ostenta.

Hay áreas productivas o de servicios donde existen puestos que pagan un salario promedio de

RD$40,000, por decir un monto, por lo que es posible que para ese puesto a usted le ofrezcan un sueldo

que pudiera oscilar entre RD$35,000 y RD$45,000.

Pero difícilmente usted consiga un sueldo de RD$60,000 para esa posición. Entonces, esto indica que la

habilidad en la que usted se especializó tiene un valor de mercado salarial promedio de RD$40,000

mensuales, lo que indica que su “valor laboral de mercado”, el suyo, es por ese monto, más o menos.

Sin embargo, existen coyunturas, en ocasiones inesperadas, en las que un trabajador puede verse con

un salario muy, pero muy superior a su valor laboral de mercado. Puedo poner de ejemplo a un amigo

que trabajó por muchos años en su área profesional y hasta hace tres años devengaba un salario de

RD$45,000 mensuales. Ese es el salario promedio más alto que se paga en su área profesional.

Resulta que con el cambio de gobierno, un funcionario recién designado lo nombró como asesor con un

salario de RD$300,000 mensuales. Imagínese usted. De la noche a la mañana, este amigo pasa a

devengar un salario que supera en más de seis lo que ganaba antes.

Recientemente me encontré con él y me dice que el dinero no le alcanza. ¿Qué no te alcanza? -le

pregunté- a lo que él me respondió que es porque ha incurrido en gastos que van al nivel de la posición

que ostenta y eso le requiere disposición de dinero.

El problema es que él comenzó a llevar su nivel de consumo al monto de ingresos que devenga en la

actualidad, lo cual no sería un problema si se tratara de un sueldo con carácter de permanencia. Pero no

es así, pues en algún momento se produce un cambio de administración estatal y su salario coyuntural,

que está muy por encima de su valor laboral de mercado podría desaparecer.

Usted se preguntará, qué se puede hacer en esos casos y la respuesta es simple, aunque la práctica tal

vez no tanto. Cuando usted comienza a recibir un ingreso coyuntural, no permanente, muy por encima

de su valor laboral de mercado, lo ideal es que usted aumente, solo un poquito, su nivel de consumo,

mientras que el ingreso adicional debe dedicarlo al ahorro casi en su totalidad.

Esto así, para acumular un monto adecuado que le servirá de colchón cuando se acabe esa coyuntura y

le toque volver al mercado de trabajo normal de su área profesional, donde su salario será acorde con

su “valor laboral de mercado”.

Así, cuando le toque volver a la normalidad, su modo de vida no sufrirá cambios drásticos y le será

menos difícil volver a adaptarse, sin que eso implique un descenso en su calidad de consumo y sus

nuevos ambientes de convivencia.

Es común ver a personas que pasaron por la administración pública, en cargos administrativos, no

necesariamente altos, pero donde sus salarios sí estaban muy por encima de sus capacidades y de sus

condiciones sociales. Comenzaron a exagerar en sus hábitos de consumo, para querer verse como de

clase alta sin serlo, financiando vehículo nuevo y de alto consumo, apartamentos costosos y cenas

constantes en restaurantes caros.

Cuando el cargo llegó a su fin, entonces tuvieron que volver a enfrentarse a su valor laboral de mercado

y fue difícil retroceder en cuanto a los elevados estándares de consumo adoptados en los tiempos de

bonanza, ignorando que se trataba de posiciones coyunturales y con ingresos muy por encima de sus

verdaderas capacidades.

Si su ingreso aumenta de forma exagerada y repentina, trate de ahorrar la diferencia y no se aloque

consumiendo de más. Aproveche los tiempos de bonanza para enfrentar con dignidad los de “vaca

muerta”.