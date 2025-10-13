- Publicidad -
Opiniones

Trump Machado, Premio Nobel

Ramón Colombo13 de octubre de 2025
1 Menos de un minuto

“El Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz le acaba de conceder dicho galardón, generalmente inútil, a quien ha hecho inauditos esfuerzos por las soluciones pacifistas en varios conflictos internacionales, incluso haciendo notables concesiones a diversos países, bajo serias advertencias, incluyendo amenazas de guerra, movilizando buques y aviones, contra aquellos que, como Venezuela, se resisten a aceptar incondicionalmente sus dictámenes”… (Nos referimos a Donald Trump, alias María Corina Machado).

