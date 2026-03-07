RD participa por primera vez en asamblea internacional de ministros de Justicia
Santo Domingo, RD. -La República Dominicana está representada por el Ministerio
de Justicia en la XXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de
los Países Iberoamericanos (COMJIB), que inició este jueves 5 de marzo en la ciudad
de Panamá.
Es la primera vez que el país participa en este importante foro internacional a través del
recién creado Ministerio de Justicia, instalado el pasado mes de enero. Anteriormente,
la representación dominicana ante este organismo era ejercida por la Procuraduría
General de la República.
La delegación dominicana está encabezada por el ministro de Justicia, Antoliano
Peralta Romero, e integrada además por el viceministro de Derechos Humanos, Noel
Sued Canahuate.
La COMJIB es una organización internacional creada en 1992 mediante el “Tratado de
Madrid”, España, que agrupa a los ministerios de Justicia e instituciones homólogas de
los países que conforman la Comunidad Iberoamericana.
Este espacio reúne a las máximas autoridades del sector con el objetivo de fortalecer y
optimizar las políticas públicas de justicia en la región, así como promover la
cooperación jurídica internacional.
En el marco de las sesiones de trabajo de la XXIV Asamblea Plenaria, el ministro
Antoliano Peralta Romero participó como panelista invitado el viernes 6 de marzo en
el “Seminario de Alto Nivel sobre Cooperación Jurídica Internacional en el Espacio
Iberoamericano”.
Durante su intervención, expuso el tema “El futuro de la cooperación jurídica
internacional en Iberoamérica”, donde compartió la visión y el compromiso institucional
del país para el fortalecimiento del sistema de justicia, tanto a nivel nacional como
internacional.