RD participa por primera vez en asamblea internacional de ministros de Justicia

Santo Domingo, RD. -La República Dominicana está representada por el Ministerio

de Justicia en la XXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de

los Países Iberoamericanos (COMJIB), que inició este jueves 5 de marzo en la ciudad

de Panamá.

Es la primera vez que el país participa en este importante foro internacional a través del

recién creado Ministerio de Justicia, instalado el pasado mes de enero. Anteriormente,

la representación dominicana ante este organismo era ejercida por la Procuraduría

General de la República.

La delegación dominicana está encabezada por el ministro de Justicia, Antoliano

Peralta Romero, e integrada además por el viceministro de Derechos Humanos, Noel

Sued Canahuate.

La COMJIB es una organización internacional creada en 1992 mediante el “Tratado de

Madrid”, España, que agrupa a los ministerios de Justicia e instituciones homólogas de

los países que conforman la Comunidad Iberoamericana.

Este espacio reúne a las máximas autoridades del sector con el objetivo de fortalecer y

optimizar las políticas públicas de justicia en la región, así como promover la

cooperación jurídica internacional.

En el marco de las sesiones de trabajo de la XXIV Asamblea Plenaria, el ministro

Antoliano Peralta Romero participó como panelista invitado el viernes 6 de marzo en

el “Seminario de Alto Nivel sobre Cooperación Jurídica Internacional en el Espacio

Iberoamericano”.

Durante su intervención, expuso el tema “El futuro de la cooperación jurídica

internacional en Iberoamérica”, donde compartió la visión y el compromiso institucional

del país para el fortalecimiento del sistema de justicia, tanto a nivel nacional como

internacional.

