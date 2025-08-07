Presidenta NatDDP-NY presenta memorias de su gestión durante los cuatro años

NUEVA YORK.- La presidenta del Desfile Nacional Dominicano -National Day Parade- (NapDDP), Cristina Contreras, presentó ante la prensa de la República Dominicana en esta ciudad las memorias de su gestión durante sus cuatro años.

Durante su dirección, que concluye el próximo domingo con la celebración del 43º Aniversario del «Desfile», pudo entregar más becas a los estudiantes dominicanos en mayor cantidad, dijo.

«Todos los años desde el 2022 nosotros pudimos otorgar casi un millón de dólares; ese mismo año entregamos 51 becas por la cantidad de US$178 mil dólares; en el 2023 se beneficiaron 35 estudiantes por $240 mil; en el 2024 dimos 42 becas por $200 mil y para este 2025 estamos coordinando y planeando para entregar $225 mil por lo menos a 45 estudiantes; eso nos enorgullece», precisa Contreras.

«También, incluimos por primera vez el condado de Yonkers porque hay muchos dominicanos y tenemos que reconocer otros talentos, no solamente en los cinco condados de NYC», precisó.

Señaló que bajo su administración se modificaron los estatutos para estar más al día, «para asegurarnos de que el Board esté más al día».

Preguntada de ¿cómo ha podido la comunidad dominicana valorizar el Desfile Dominicano bajo su dirección? Manifestó que se tomó muy en cuenta la voz de la comunidad. «Una de las cosas que hicimos fue emplear los dos idiomas porque la comunicación era toda en inglés». «Nos aseguramos de poner comunicación en español».

«Ahora mismo, el primer Journal va a salir este año y será en los dos idiomas; es importante reconocer que nuestra voz, aunque estamos fuera de nuestro país, nuestra comunidad se tiene que sentir reflejada en lo que hay, en el trabajo que se hace, asegurarnos que somos bilingües». indica Contreras.

«Nosotros ahora no le cobramos a los periodistas, pueden asistir a la gala porque son nuestros compañeros de medios y así ellos obviamente hacen su trabajo de la comunicación».

«También nos aseguramos de reconocer gente de la comunidad, que las personas y la comunidad se sientan reflejadas y se reflejen en lo que nosotros hacemos».

Manifestó que el «Desfile» se celebra el segundo domingo de agosto para conmemorar la guerra de la restauración bajo el mando del general Gregorio Luperón.

Especificó que el Gran Mariscal será Nelson Cruz, exjugador de Grandes Ligas. Nuestra madrina Mayra Linares, que nos enorgullece con su trabajo”. El general® Juan Manuel Méndez de la COE, que se encarga de los servicios de emergencia en RD.

También nuestros embajadores, que nos representan bien, como el periodista Ramón Mercedes, que tiene 50 años de trayectoria haciendo un excelente trabajo y nos orgullece, y también tenemos a alguien, como nosotros lo consideramos un dominicano, porque es parte de la familia, Rafael Toro, de la empresa Goya Inc”.