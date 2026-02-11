Motorola agranda la familia moto things con nuevos dispositivos

Motorola continúa expandiendo su ecosistema de dispositivos conectados y anuncia la llegada de nuevos productos que se suman a la familia moto things, presentados en el marco del CES 2026. Se trata de una propuesta que combina tecnología inteligente, diseño premium y conectividad pensada para acompañar la vida cotidiana de los usuarios.

Con este lanzamiento, la marca refuerza su visión de un ecosistema integrado, donde distintos dispositivos trabajan en conjunto para ofrecer experiencias más fluidas, personalizadas y prácticas. La nueva línea incluye un altavoz portátil, un smartwatch, un lápiz óptico inteligente y una etiqueta de rastreo, todos desarrollados con foco en el diseño, la funcionalidad y la innovación.

moto sound flow : el primer altavoz portátil de Motorola, con tecnología Sound by Bose , conectividad Wi-Fi y UWB, batería de larga duración y sonido envolvente.

moto watch : un smartwatch de diseño clásico con funciones avanzadas de bienestar desarrolladas junto a Polar y hasta 13 días de autonomía 1 .

moto pen ultra : un lápiz óptico inteligente de alta precisión, pensado para creatividad y productividad, con funciones impulsadas por IA.

moto tag 2 : una etiqueta inteligente con UWB y compatibilidad con Google Find Hub, diseñada para localizar objetos con máxima precisión y más de 500 días de batería.

moto sound flow: diseño que se ve y sonido que se siente

El moto sound flow marca el debut de Motorola en el segmento de altavoces portátiles. Diseñado para verse tan bien como suena, combina un acabado textil inspirado en la sarga con colores PANTONE Carbon y PANTONE Warm Taupe.

El moto sound flow marca el ingreso de Motorola al segmento de altavoces portátiles. Combina un diseño cuidado —con acabado textil y colores seleccionados por Pantone— con un sistema de audio afinado por Bose que ofrece un sonido equilibrado, potente y definido.

Cuenta con un woofer, un tweeter y radiadores pasivos que entregan una potencia de 30 W, logrando graves profundos y agudos claros sin distorsión. Gracias a su conectividad Wi-Fi y compatibilidad con plataformas de streaming, permite reproducir música en alta calidad en el hogar, mientras que el Bluetooth® 5 asegura una conexión rápida y estable cuando se usa fuera de casa.

Además, incorpora tecnología UWB, que habilita funciones inteligentes como la transferencia automática de audio según la proximidad del teléfono o el modo estéreo dinámico cuando se utilizan dos altavoces2. Su batería de 6000 mAh y la certificación IP673 lo convierten en un dispositivo listo para acompañar cualquier plan, tanto puertas adentro como al aire libre.

moto watch: estilo clásico con enfoque en el bienestar

El moto watch combina un diseño elegante con un fuerte perfil deportivo. Es el primer reloj de Motorola desarrollado en colaboración con Polar, referente mundial en tecnología de bienestar y fitness, lo que se traduce en métricas avanzadas y un seguimiento integral de la salud.

Su caja redonda de 47 mm, con marco de aluminio y corona de acero inoxidable, le da un look atemporal que se adapta tanto al trabajo como al entrenamiento o a una salida informal. Ofrece múltiples opciones de correas —de acero, silicona o inspiración cuero, en colores Pantone— y es compatible con correas estándar de 22 mm.

Entre sus funciones se destacan el monitoreo de actividad física, sueño, estrés, frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre. A esto se suma una batería que alcanza hasta 13 días de uso1 y carga rápida, además de llamadas desde la muñeca7 y notificaciones inteligentes, integrándose de forma natural al ecosistema Motorola.

moto pen ultra: precisión inteligente para crear y trabajar

Pensado como una extensión natural de la mano, el moto pen ultra está diseñado para usuarios creativos y productivos que buscan sacar el máximo provecho de sus dispositivos Motorola compatibles.

Ofrece una punta ultrafina con sensibilidad a la presión e inclinación, permitiendo escribir, dibujar o sombrear con gran nivel de detalle. La tecnología de rechazo de palma garantiza una experiencia fluida, incluso apoyando la mano sobre la pantalla.

El lápiz integra funciones inteligentes impulsadas por IA, como la conversión de bocetos en imágenes, selección y búsqueda visual de contenido, y herramientas rápidas para organizar notas o compartirlas.4

Gracias a su estuche y batería de respaldo, el moto pen ultra está siempre listo para acompañar cualquier idea, en cualquier momento.

moto tag 2: encontrar tus objetos nunca fue tan simple

La moto tag 2 es la etiqueta inteligente más avanzada de Motorola hasta el momento. Diseñada para ayudar a localizar objetos personales como llaves, mochilas o equipaje10, combina tecnología UWB2, Bluetooth® Channel Sounding5 y compatibilidad con la red Google Find Hub9.

Esto permite ubicar objetos con gran precisión, tanto en interiores como en exteriores, aprovechando una red de millones de dispositivos Android. Su batería ofrece una autonomía superior a los 500 días y es fácilmente reemplazable, mientras que la certificación IP68 asegura resistencia al agua y al polvo6.

Además, la moto tag 2 permite hacer sonar el teléfono incluso en modo silencioso, usarla como disparador remoto de la cámara y compartir su ubicación con contactos de confianza, todo con datos encriptados y control total del usuario8.

Disponibilidad

El moto watch estará disponible en los próximos días en los canales propios de Motorola, los principales operadores y retailers del país.

