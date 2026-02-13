Ministerio Público dice desmonta con pruebas argumentos de las defensas de ex ministros y compartes

La procuradora de corte Mirna Ortiz destaca que, “en el día de hoy con elementos de pruebas fehacientes, propios del proceso, hemos ido derrumbando uno por uno cada uno de sus argumentos”

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público inició este viernes las réplicas a las defensas de los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes, demostrando con pruebas fehacientes la falsedad de los planteamientos de sus abogados en la audiencia preliminar del proceso por la sustracción de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó el valor de las pruebas aportadas en el proceso que se conoce en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El Ministerio Público ha iniciado su réplica a los argumentos frente a las acusaciones, desmontando planteamientos con los que las defensas pretenden desvirtuar las pruebas ofertadas”, dijo Ortiz a periodistas que la abordaron a la salida del tribunal, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.

“Ha quedado más que claro, con los elementos el Ministerio Público ha demostrado todas las falsedades que por meses viene dando la defensa no solo dentro del tribunal, sino, también a la prensa, tomando datos aislados que por sí solos desde su perspectiva parecerían ser ciertos; pero en el día de hoy con elementos de pruebas fehacientes, propios del proceso, hemos ido derrumbando uno por uno cada uno de sus argumentos”, agregó.

“Construyeron un castillo de naipes y le estamos retirando su base”, apuntó.

Durante la réplica del Ministerio Público, la titular de la Pepca dijo a la jueza Altagracia Ramírez que las barras de abogados de los acusados se vieron imposibilitadas de defender a sus clientes de la sólida acusación contra los alegados cabecillas de una red de corrupción enfrentada por el Ministerio en el año 2023 cuando puso en marcha la Operación Calamar.

Pidió el rechazo al pedimento de exclusión de las pruebas que fueron debidamente recolectadas por el Ministerio Público.

Ortiz encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público junto a los fiscales Miguel Collado, Elvira Rodríguez, Jhensy Víctor, Melbin Romero y Miguel Crucey. “En su afán de confundir, la defensa usa los metadatos de forma maliciosamente incorrecta”, expresó ante el tribunal

Visited 2 times, 2 visit(s) today