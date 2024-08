Milton Morrison dice que hizo una gestión eficiente y transparente en Edesur

El ingeniero Milton Morrison informó este martes que realizó una de las gestiones más eficientes y transparentes de la Empresa Distribuidora de Electricidad Edesur, y en sus cuatro años al frente no hubo un solo escándalo de corrupción, ni de temas de compras, y que nadie puede señalarle vínculos con suplidores.

Sobre la compra de transformadores, indicó que la misma se llevó a cabo en el 2023, y lo único que faltaba para luego de meses de fabricados es que un técnico de Edesur visitara la planta en China, cosa que no se había producido por inconvenientes entre el suplidor que ganó la licitación y su fabricante en China, es decir, nada que ver con su administración en Edesur.

Ese proceso de compras fue llevado a cabo de manera abierta, transparente y participativa, sin dolo, y había advertido de los inconvenientes entre los suplidores para que no se genere una crisis sobre el atraso de los transformadores, para que los mismos fueran suplidos de manera local.

Aclaró que en su gestión los peritos técnicos siempre han visitado las fábricas para garantizar la calidad de los productos que llegan al país.

Dijo que no suele hacer este tipo de declaraciones pero que esta vez reacciona como el ciudadano, el profesional, y la persona que se siente agraviada.

Recordó los informes en su gestión que daban como resultado 100 por ciento en transparencia y que fue el primer funcionario público que acogió el decreto del presidente Luis Abinader, y certificó triplemente a Edesur internacionalmente bajo las normas ISO de calidad, antisoborno y cumplimiento, y que Edesur ganó el Premio Nacional de la Calidad en el año 2022.

“Ante unas declaraciones que ponen en duda mi eficiencia como profesional, y que dejan elementos entredichos que pueden tomarse como una manera de desinformar, me permito aclarar que Yo, Milton Morrison, y mi familia no tenemos riqueza material, pero sí tenemos la riqueza de la dignidad, de lo moral, de la honestidad y de aquellas personas que se han levantado de manera muy digna, clara y transparente para tener un

buen nombre en la República Dominicana”, indicó al ser entrevistado en el programa Esto no es radio.

Aclaró que al momento de salir hace un mes de Edesur, le dijo a los directores presentes, al presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidora de Electricidad, y a la persona que le sustituiría en el cargo, que se iba de la empresa con la frente en alto, y que no volvería a hablar sobre el sector eléctrico, pero que, si había alguna duda de algo que necesitarán saber, que escuchen la versión, pero que lo llamen si requerían alguna aclaración.

Añadió que también a su salida pidió a los directores y gerentes que no quería que lo defendieran, sino que dijeran la verdad de su gestión en Edesur, lo que considera es suficiente para defenderlo.