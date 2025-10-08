Lo que Trump celebró

Una noticia dominicana asombra al mundo: “El Gobierno dominicano decidió no invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela a la Décima Cumbre de las Américas que se celebrará el 4 y 5 de diciembre próximo en este país. La Cancillería dominicana precisó que dichos países no forman parte de la Organización de Estados Americanos y, por tanto, no participaron en la pasada edición de dicha Cumbre, en 2022. Expresó que tal decisión, dadas las circunstancias hemisféricas, asegura el desarrollo del foro”… (En Washington, el complacido presidente Donald Trump lo celebró con un escandaloso “¡Gooood!” que se oyó claramente en el Palacio Nacional de Santo Domingo).