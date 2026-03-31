Licey firma al agente libre Maikel Franco; retiene a Michael Féliz

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los Tigres del Licey contrataron los servicios del veterano jugador del cuadro Maikel Franco, quien llega a las filas azules en calidad de agente libre y retuvo los servicios del relevista Michael Féliz, con miras a la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

«Estamos contratando a un jugador de impacto que nos ofrece versatilidad y profundidad en el cuadro interior, tiene capacidad para poner la pelota en los canales y le brinda a nuestra organización su experiencia y habilidad de jugar múltiples posiciones en el infield», expresó Audo Vicente, VP de operaciones y gerente general.

Franco, de 32 años, es un veterano jugador que tiene nueve temporadas de experiencia en las Grandes Ligas en las cuales conectó 130 cuadrangulares, 163 dobles con 467 carreras impulsadas en 923 partidos disputados.

Durante el verano del 2025 en la Liga de Béisbol Profesional de Japón, dividió su tiempo de juego entre la Liga del Este donde dejó promedio de bateo de .326 en 18 encuentros y en la Liga del Pacífico, donde pegó 16 extrabases con 32 producidas en 101 compromisos.

En su carrera en la LIDOM, ha disparado 32 extrabases en 107 juegos de serie regular, con 53 carreras producidas, dejando en .344 su porcentaje de embasarse, vistiendo la camiseta de los Gigantes del Cibao.

Por su parte, el relevista Michael Féliz se mantendrá con el conjunto azul. Féliz, de 32 años, es un lanzador derecho que compila tres temporadas de experiencia en el béisbol dominicano con los Tigres, en los que ostenta efectividad de 2.35 en 17 encuentros de serie regular.

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