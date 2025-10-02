La vida en la selva

La selva tiene sus leyes eternas, inmuta­bles. Para poder sobrevivir, los animales débiles deben saber disimularse en el color del follaje. Deben aprender a saltar a la velocidad del rayo, de una rama a la otra, y recorrer kilómetros, si fuera necesario. Si eres animal de montaña, no salgas nunca a la llanura. Si tus garras no están afiladas, nunca lances un zarpazo al león. Si tu vis­ta no alcanza las nubes, no trates de vigilar al águila… Son leyes de la selva, eternas, in­mutables, dialécticas. Quien trata de violar­las, sólo tiene una suerte en su futuro: la muerte. (Por cierto, en la selva política rigen las mismas leyes).