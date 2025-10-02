- Publicidad -
Opiniones

La vida en la selva

Ramón Colombo2 de octubre de 2025
0 Menos de un minuto

La selva tiene sus leyes eternas, inmuta­bles. Para poder sobrevivir, los animales débiles deben saber disimularse en el color del follaje. Deben aprender a saltar a la velocidad del rayo, de una rama a la otra, y recorrer kilómetros, si fuera necesario. Si eres animal de montaña, no salgas nunca a la llanura. Si tus garras no están afiladas, nunca lances un zarpazo al león. Si tu vis­ta no alcanza las nubes, no trates de vigilar al águila… Son leyes de la selva, eternas, in­mutables, dialécticas. Quien trata de violar­las, sólo tiene una suerte en su futuro: la muerte. (Por cierto, en la selva política rigen las mismas leyes).

- Publicidad -
Ramón Colombo2 de octubre de 2025
0 Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

La JCE frente a su Plan Estratégico 2024-2028

2 de octubre de 2025

¡Venga la esperanza!

2 de octubre de 2025

Deuda de las AFP con los dominicanos en el exterior

2 de octubre de 2025

Primicias octubre 2025, Temas Económicos y Bancarios, 41 Años del programa Coloquio, el programa económico de la semana, grandes aportes al periodismo económico de RD y el mundo

1 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!