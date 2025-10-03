La purga del Vaticano: ¿Un nuevo Lutero en Roma?

León XIV, discípulo de Jesús y heredero involuntario de Lutero, no predica una nueva doctrina: ejecuta una vieja denuncia. Látigo en mano, como Lutero con martillo, irrumpe en el templo del Vaticano no con dogmas nuevos, sino con actos que sacuden los cimientos del poder eclesiástico. Tres gestos, tres eras, un mismo impulso: purificar lo sagrado cuando se ha vuelto mercancía.

Primer acto de corrupción e impunidad

Lutero denunció una Iglesia que vendía el perdón como mercancía y vivía en opulencia mientras predicaba humildad. Las indulgencias—documentos que prometían el perdón de los pecados a cambio de dinero—eran, para él, una corrupción espiritual. Dijo, que el tráfico de indulgencias no solo es un abuso de poder, sino como una mentira, que podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la falsedad de las indulgencias, dejando de lado el “sacramento de la confesión y el arrepentimiento verdadero”.

Su protesta no fue un arrebato, sino una teología de resistencia. Defendía que la Biblia debía ser la única autoridad religiosa, no el Papa ni las tradiciones eclesiásticas. Por eso tradujo las Escrituras al alemán, para que cualquier creyente pudiera leerlas sin intermediarios. Su rebelión comenzó con las 95 tesis clavadas en la puerta de Wittenberg en 1517.

Tiembla el Palacio Apostólico

La coexistencia de dos papas en el Vaticano ha encendido una crisis doctrinal que el mundo observa con asombro. Roma arde entre ideologías enfrentadas. Por un lado, cardenales, teólogos y sectores clericales que ven las acciones de León XIV como rupturistas, incluso peligrosas. Critican su estilo directo, su apertura a la misa tridentina y su postura frente al abuso sexual y la neutralidad en Gaza. Lo acusan de gobernar sin consulta, de actuar como un autócrata espiritual.

Por otro lado, sus seguidores lo ven como un reformador profético, que limpia el templo como Jesús y desafía la impunidad como Lutero. Celebran su política de tolerancia cero, su restauración litúrgica y su llamado a la oración por la paz. Para ellos, León XIV reconcilia tradición y justicia, y convierte los algoritmos en púlpito global.

La paradoja del pastor firme

En su misa inaugural, León XIV invocó la unidad como bálsamo para una Iglesia herida. Prometió no gobernar como autócrata, sino como pastor entre pastores. Sin embargo, sus primeras decisiones—firmes, inapelables, y en ocasiones sin consulta—han encendido el debate interno. ¿Puede un pontífice purgar sin dividir? ¿Puede reformar sin imponer? La tensión entre su palabra conciliadora y su acción contundente revela una paradoja que atraviesa toda institución en crisis: el dilema entre autoridad moral y legitimidad participativa.

Reformar o romper

Hoy, la Iglesia católica está siendo transformada por León XIV, como Lutero en su tiempo. Su intención inicial: romper con la Iglesia de los encubrimientos para reformarla. Pero su postura provocó una reacción feroz entre algunos cardenales. Si Lutero usó la imprenta para difundir su protesta, León XIV ha encontrado en los algoritmos de YouTube su púlpito global.

Decisiones que estremecen

Neutralidad ante el conflicto en Gaza León XIV, declaró que el Vaticano no puede pronunciarse oficialmente sobre si está ocurriendo un genocidio en Gaza. Aunque expresó profunda preocupación por la situación humanitaria, enfatizó que el término tiene una definición técnica y que la Santa Sede aún no tiene una posición clara.

Restauración de la misa tradicional Autorizó la celebración de la misa tridentina (en latín, ad orientem) en la Basílica de San Pedro. Esta forma del rito, restringida por el Papa Francisco, ha sido celebrada por sectores tradicionalistas como una victoria simbólica.

Sanción por abusos sexuales Destituyó a un diácono italiano condenado por abuso sexual de menores. Fue una medida directa, inapelable, y se enmarca en una política de “tolerancia cero”.

Convocatoria al rezo del rosario por la paz Invitó a los fieles a rezar el rosario diariamente durante octubre como gesto espiritual por la paz mundial. También participará en una vigilia mariana vinculada al Jubileo.

Estas decisiones no solo estremecen por su contenido, sino por lo que revelan del estilo de liderazgo de León XIV: firme, pastoral y dispuesto a romper silencios institucionales. ¿Estamos ante una reforma que purifica o una revolución que desmantela? ¿Es León XIV el último profeta de la Iglesia… o el primero en abandonarla?

En Roma, el templo tiembla. Y el eco de Lutero vuelve a resonar.

Lic. Luis Ma. Ruiz

luisruiz47@gmail.con