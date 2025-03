Ketel Marte: «Es un sueño cumplido ponerme la chaqueta del Licey»

Scottdale, Arizona (Licey.com).- Tras una larga carrera de 14 años, el estelar de las Ligas Mayores Ketel Marte, cumplió uno de sus grandes sueños al llegar a un acuerdo contractual con los Tigres del Licey, 24 veces campeones nacionales y 11 veces campeones del Caribe.

«Me siento súper bien de pertenecer a esta organización… Estaba buscando jugar con los Tigres del Licey, es un sueño que se me cumple al ponerme está camiseta», expresó Marte.

«Conozco a Audo desde 2012. Fue mi dirigente en los Gigantes del Cibao en 2014-15 y nos llevamos super bien. Recibí su llamada y pudimos llegar a un acuerdo», relató el jugador sobre el proceso para estampar su firma con el conjunto azul.

El capitán Emilio Bonifacio fue una de las grandes motivaciones de la firma del intermedista estrella con el conjunto azul, debido a que el jugador histórico es el favorito de su hijo mayor.

«Mi hijo mayor es loco con Emilio Bonifacio, incluso le había escrito al capi para que me consiguiera una chaqueta. Mi hijo es bien fanático de Boni, le gusta como juega e incluso utiliza su número, el 64», detalló el jugador franquicia de los D’Backs de Arizona.

Marte, finalista al premio de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2024, expresó su deseo de jugar en la liga dominicana y señaló que hay posibilidades de que ocurra en el siguiente invierno al ser una oportunidad más que oportuna debido al clásico mundial.

«Es posible que juegue esta misma temporada aunque no puedo dar una garantía 100 por ciento. Estaba buscando jugar para los Tigres del Licey, y si se me da la oportunidad de que me inviten al clásico creo que sería una gran oportunidad participar y prepararme con tal de dar lo mejor por la franela dominicana», aseguró.

«Ponerme la chaqueta tricolor en 2023 fue un orgullo, me sentí súper bien. Disfruté y aprendí. Estuve en la Serie Mundial ese mismo año y puedo decir que el clásico le lleva… Espero mantenerme saludable para así hablar con mi organización y estaríamos cerca del Estadio Quisqueya», concluyó.

Marte registra 10.3 victorias sobre jugador reemplazo según fangraphs desde la temporada 2023, líder en su posición en todo el béisbol de las grandes ligas. Además, es uno de los mejores jugadores defensivos de la misma registrando 12 carreras defensivas salvadas y siete outs por encima del promedio.