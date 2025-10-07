JURAMENTAN MIEMBROS DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN SOCIAL DE COOPNAMA

El profesor Santiago Portes, quedó juramentado nueva vez como presidente del Consejo de Administración, mientras que el Consejo de Vigilancia y el Comité de Crédito, seguirán siendo dirigidos por Francisco Santana y José Fabio Durán, respectivamente.

Santo Domingo. – En el marco de la celebración de la Quincuagésima Cuarta Asamblea General Ordinaria de Delegados fueron juramentados los miembros de los órganos de dirección de la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA).

Los profesores Santiago Portes, Francisco Santana y José Fabio Durán, quedaron juramentados nueva vez como presidentes del Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y el Comité de Crédito, respectivamente.

Durante su intervención, Portes agradeció al liderazgo de las diferentes corrientes magisteriales a nivel nacional quienes confiaron en él para seguir asumiendo la responsabilidad de presidir el Consejo de Administración.

“Hoy nos comprometemos y hemos jurado cumplir con la Constitución de la República, la Ley 127 y sus reglamentaciones, la Ley de Lavado de Activos y todas aquellas disposiciones que vengan a robustecer el sistema social y económico de COOPNAMA. El trabajo nos espera, el compromiso nos asecha y los resultados que están plasmados en nuestros informes nos demandan tiempo y espacio para seguir contribuyendo al fortalecimiento institucional”, indicó.

El Prof. Portes brindó por la solidaridad del cooperativismo universal, por la paz, por la inclusión y por el bienestar social, augurando éxitos en el 2026 como los sembrados y cosechados durante el 2025.

En el proceso de escogencia también quedaron reelectos: Octavio Bremón, como vicepresidente del Consejo de Administración; Felicia Contreras, secretaria y Zoila Flor Mateo como tesorera de la institución.

OTRAS DE LAS ACTIVIDADES

Durante la celebración de la Quincuagésima Cuarta Asamblea General de Delegados, la Cooperativa de los Maestros, firmó un acuerdo tripartito de cooperación institucional con la Universidad para la Paz y la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos, con el cual se busca desarrollar y consolidar las relaciones de índole académica y cooperación entre las instituciones firmantes.