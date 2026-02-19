Grace From Above es seleccionado como Caballo del Año 2025

SANTO DOMINGO ESTE.- Grace From Above, del Establo Limpia Base, fue seleccionado como Caballo del Año, por un jurado que tuvo a su cargo escoger a los ejemplares más sobresalientes del 2025.

El anuncio sobre la elección de Grace From Above se hizo este miércoles en la premiación anual de los más destacados de la hípica en el país, en la cual se reconocieron a los líderes en victorias del 2025, en las categorías de jinete (Carlos de León); entrenador (Luis Valerón y Germán León), establo (San Lázaro) y criador (Haras del Mar Collection).

De León ganó el liderato de victorias por 9 noveno año seguido, cifra récord. Acumuló 81 triunfos. Valerón y León vieron a sus entrenados ganar en 50 ocasiones. Los abonados del Establo San Lázaro cruzaron la meta en primer lugar 68 veces. Los nacidos en Haras del Mar Collection se impusieron en 192 carreras.

LOS CABALLOS CAMPEONES

Grace From Above encabezó la lista de los equinos campeones. Ganó los premios Caballo del Año, Caballo Importado del Año, Campeón Importado de 3 Años.

El Caballo Nativo del Año fue Burlao, del Establo Maralba. También se llevó entre las patas el trofeo Campeón Nativo Mayores de 3 Años.

Otros machos nativos ganadores fueron: Colosal (Establo San Antonio), entre los de tres años; Rulay (Establo Maralba), entre los de dos años; Ing. Collado (Establo Los Salesianos), Campeón Sprinter.

Las hembras nativas ganadoras fueron: Dinastía Aguiar (Establo Petronila Carrión), entre mayores de 3 años; Ilusionada S. (Establo Don Beto Racing), entre las de 3 años; Korean’s Girl (Establo Emma Elena), entre las de dos años.

Para el caso de los ejemplares importados machos, además de Grace From Above, ganó Team Captain (cuadra Wells Stable), entre los mayores de 3 años y Campeón Sprinter. En el caso de las hembras, ganaron: Sweet Alabama (Establo San Lázaro), entre las mayores de 3 años; Chiaroscuro (Establo Limpia Base), entre las de 3 años.

Como Madre del Año fue anunciada Need You Tonight. Como Padrote del Año, Wicked Stride.

En la premiación estuvieron presentes los miembros de la Comisión Hípica Nacional: Francisco Pavonessa (presidente); Radhamés Senra (vicepresidente); Luis Beltrán Orozco (miembro). Asimismo, dueños de establos, criadores, entrenadores, jinetes, empleados de la Comisión Hípica Nacional, periodistas invitados, entre éstos, el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Américo Celado.

El jurado seleccionador estuvo integrado por representantes de la Comisión Hípica Nacional, Federación Nacional de Dueños de Caballos de Carreras, Asociación Dominicana de Dueños de Caballos de Carreras y el jurado del Hipódromo Quinto Centenario.

Para la labor del jurado seleccionador sirvieron de fuente las estadísticas que compila el Stud Book Dominicano, el cual preside Dr. Ángel Contreras Hijo.

