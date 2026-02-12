Grace From Above es favorito para ganar Clásico Día de San Valentín

SANTO DOMINGO ESTE.- El caballo Grace From Above (1) es el favorito del Consenso Hípico para ganar este sábado el Clásico Día de San Valentín, en el Hipódromo Quinto Centenario.

El abonado del Establo Limpia Base cuenta ampliamente con el favor de los expertos consultados para ganar el evento, el cual se disputará en la quinta carrera del cartel #14 del año, a la distancia de 1,700 metros

El pupilo de Moisés Alou, su propietario y entrenador, será conducido por el jinete Trusman Quevedo.

Como su principal adversario es señalado Lee Alejandro (2), del Establo Doña Bella, a cual guiará el jinete José Villalobos, quien seguirá las instrucciones del entrenador Germán León.

El tercer preferido de los entendidos es Medium Rare (4), del Establo All Star, al cual también entrena Alou. Tendrá como jinete a Alexander Fernández.

El cuarto en la lista de los favoritos de los consultados por el Consenso Hípico es Sharp Shot (4), del Establo Doña Bella, sobre cuyo lomo viajará el jinete Omar F. González, quien seguirá las directrices del entrenador Germán León.

El ejemplar al cual se le conceden menos oportunidades de llevarse el triunfo es Chiaroscuro (5), del Establo All Star, el cual llevará a bordo al jinete Joel Castro, quien seguirá las indicaciones de su entrenador, Alou.

PREMIO DE RD$419,558.00

En el certamen hípico se repartirá una bolsa de RD$419,558.00; atendiendo a las posiciones que ocupen los ejemplares. Eso incluye: premio regular (R$157,058.00); sobre premio (RD$175,000.00); y cuota de inscripción (RD$17,500.00) por cada ejemplar.

