Gobierno mantiene precios de combustibles con subsidio de RD$186.3 millones

Santo Domingo, D. N.- El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de combustibles de uso masivo, mediante la asignación de un subsidio deRD$186.3 millones, durante la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2025.

En ese orden, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$6.06 por galón; el gasoil Regular con RD$20.00, y el gasoil Óptimo con RD$14.61.

Precios de los combustibles

Para la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$202.26 por galón; baja RD$10.60.

Kerosene, RD$234.20 por galón; baja RD$11.40.

Fueloil #6, RD$144.74 por galón; baja RD$5.54.

Fueloil 1%S, RD$161.57 por galón; baja RD$5.36.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97, por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$63.06, de las publicaciones diarias del Banco Central.

