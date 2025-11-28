- Publicidad -
Combustibles

Gobierno mantiene precios de combustibles con subsidio de RD$186.3 millones

PRIMICIAS DIGITAL28 de noviembre de 2025
Santo Domingo, D. N.- El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de combustibles de uso masivo, mediante la asignación de un subsidio deRD$186.3 millones, durante la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2025.
En ese orden, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$6.06 por galón; el gasoil Regular con RD$20.00, y el gasoil Óptimo con RD$14.61.
Precios de los combustibles
 
Para la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de  2025, los combustibles se comercializarán  a los precios siguientes:
Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.
Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.
Avtur, RD$202.26 por galón; baja RD$10.60.
Kerosene, RD$234.20 por galón; baja RD$11.40.
Fueloil #6, RD$144.74 por galón; baja RD$5.54.
Fueloil 1%S, RD$161.57 por galón; baja RD$5.36.
Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.
Gas natural, RD$43.97, por m3 ; mantiene su precio.
La tasa de cambio promedio semanal es de RD$63.06, de las publicaciones diarias del Banco Central.
