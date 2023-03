FP pide al gobierno bajar precios de los combustibles

Juan Gómez, secretario de energía de fuerza del pueblo, asegura que hace 26 semanas

que el barril del petróleo está por debajo de 85 dólares.

SANTO DOMINGO, RD. La Fuerza del Pueblo, pidió al presidente Luis Abinader

bajar los precios de los combustibles, tal como prometió a la población, de que

cuando el barril de petróleo se colocara por debajo de 85 dólares, esa

reducción seria traspasada a los consumidores.

El ingiero Juan Gómez, secretario de energía de Fuerza del Pueblo, sostuvo que

hace 26 semanas, que el barril de petróleo descendió por debajo de 85

dólares, sin embargo, los precios de los combustibles siguen inalcanzable.

Gómez se expresó en esos termino al participar en la entrevista de Dialogo

Urgente, de EN Televisión, donde reiteró lo dicho por el ex presidente Leonel

Fernández, de que este gobierno no ha insertado un solo megavatio térmico al

sistema eléctrico nacional y aclaró que, en ese momento, se habían limitado

hacer pruebas.

Expresó que, el propio ministro de Energía y Minas del gobierno admite en un

audio que la inauguración de la generadora termoeléctrica a gas natural, SIBA

Energy, fue algo protocolar, que todavía no está habilitada por el Organismo

Coordinador para hacer las transacciones como agente del mercado eléctrico.

“SIBA es una generadora de ciclo abierto y ese tipo de planta es muy

ineficiente, salen muy caro al sistema, se usan cuando se producen

emergencia, si ocurre un déficit, pero no es solución ni a mediano ni a largo

plazo”, precisó.

Manifestó que, el gobierno ha presentado como logros del sector, la

incorporación de proyectos de energía renovable, los cuales tal y como dijo el

presidente Fernández se originaron en gestiones anteriores, mostró una serie

de documentos extraídos de la Página de la Comisión Nacional de Energía, que

contienen resoluciones y fechas adjudicación.

El ingeniero Gómez dijo que Fuerza del Pueblo es partidaria de la

diversificación de los combustibles en la generación eléctrica y criticó que los

2,000 megavatios prometidos por el gobierno todos se generarían con gas

natural, lo que es muy riesgoso para el país, que más del 70 por ciento de la

generación descanse sobre un solo combustible.