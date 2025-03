Escogido renuevo contrato con Orlando Calixte

SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido renovaron el contrato del jugador del cuadro Orlando Calixte, de acuerdo al departamento de Operaciones de Béisbol de los Campeones Nacionales y del Caribe.

Calixte, de 33 años, ha participado con el equipo rojo en las últimas dos campañas, sobresaliendo por su versatilidad defensiva y por su línea ofensiva de .333/.400/.407 en 13 juegos de postemporada, incluyendo 4 remolcadas y 5 bases robadas.

En su carrera en la LIDOM, Calixte ganó el premio de Guante de Oro como antesalista durante las campañas de 2016-17 y 2022-23, ambas con las Águilas Cibaeñas. Batea .232 de por vida, con 10 jonrones, 46 empujadas, 24 robos, 80 anotadas y 28 dobles en 189 juegos.

Actualmente entra a su tercera campaña con los Chunichi Dragons en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional.

Calixte se une a Junior Lake (OF), Franmil Reyes (OF), Zoilo Almonte (OF), Yamaico Navarro (1B), Rodolfo Martínez (PD) y Keury Mella (PD), quienes en febrero también renovaron con los 17 veces campeones nacionales.

Esta semana los melenudos también anunciaron las contrataciones de Génesis Cabrera (PZ), Fernando Abad (PZ), Luis Santos (PD) y Héctor Pérez (PD).

Antes, y por la vía de los cambios, el club adquirió a los jugadores Alexander Canario (OF), José Daniel Devers (IF), Víctor Robles (OF) y un pick de sexta ronda del Sorteo de Novatos 2025.