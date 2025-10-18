Empate sin goles en un vibrante Clásico Cibaeño entre Moca FC y Cibao FC

MOCA, provincia Espaillat. – En un clásico cibaeño lleno de emociones, el Moca FC y el Cibao FC terminaron empatando 0-0 en el partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria del propulsor de esta disciplina deportiva, José Rafael Abinader.

El portero aurinegro, Pascual Ramírez, volvió a destacarse con intervenciones clave en el primer tiempo, especialmente en los minutos 25, 39 y 41, dejando su portería en cero ante los ataques del Cibao FC.

Por el lado del Moca FC, las oportunidades más claras llegaron de Johnny Parima al minuto 27, con un disparo que chocó en el travesaño, y de Tairon Rodríguez en el minuto 33, cuyo remate fue detenido por el portero Edwin Frías.

En el segundo tiempo, Ramírez volvió a lucirse al minuto 55, y dos minutos después, Gustavo Ascona conectó un cabezazo dentro del área que nuevamente fue salvado por Frías.

Los aurinegros insistieron con varios intentos tras jugadas de córner en el minuto 59, pero no lograron abrir el marcador.

El Cibao FC también tuvo su oportunidad al minuto 76, cuando Omar De La Cruz realizó un potente disparo desde fuera del área que chocó en el travesaño, manteniendo el marcador 0-0 en el Estadio Moca 85.

Ambos equipos tuvieron llegadas en los minutos finales, pero no pudieron concretar, y se repartieron un punto en esta intensa jornada de la LDF.