RD con grandes estrellas para juego contra El Salvador

SANTIAGO.- Con una constelación de estrellas, la Selección de Fútbol de República Dominicana, recibirá este jueves a El Salvador, en el estadio del Cibao FC, partido correspondiente a la ventana FIFA 2026.

El encuentro entre dominicanos y salvadoreños comenzará a las 8:00 de la noche, pero el acogedor estadio del Cibao, recibirá a las 5:00 de la tarde a los oncenos de Cuba y Martinica.

Marcelo Neveleff, Director Técnico del seleccionado quisqueyano, ha convocados a los porteros Xavier Valdez, del Nashville SC de los Estados Unidos, Anthony Núñez, del Mansfield Town FC de Inglaterra y Edwin “Gato” Frías, del Cibao FC en la República Dominicana.

Como defensores el seleccionado tricolor se blinda con, Joao Urbáez, del Flamurtari Vlore de Albania, Israel Baotwrigt, del inter de Miami CF, el mismo club de Lionel Messi en los Estados Unidos.

También como defensas, Marlon , del Parma Calcio de Italia, Alejandro López, del Rayo Vallecano de España, Alejandro López, también del rayo Vallecano, Alessandro Ovalle, del ASD Sant’Angelo de Italia y Noah Dollenmayer, del Paso Locomotive FC de los Estados Unidos.

Figura el conocido internacional junior Filpo, del Real Betis de España y Juan Carlos Familia del RKC Waalwijk, perteneciente a los Países Bajos.

En el medio campo estará un santiaguero y un mocano que conocen a la perfección el césped del estadio Cibao FC, Lucas Bretón. Del Málaga FC de España y Jean Carlos López, del Cibao FC en República Dominicana.

Otros mediocampistas son, Pablo Rosario, del FC Oporto de Portugal, Ronaldo “la Chivita” Vásquez, del Sugayitde Azerbaoy, Edison Azcona, de Las Vegas Light en Estados Unidos y también se incluye a Yordy Álvarez, del Club Atlético Pantoja, de República Dominicana.

Como delanteros Marcelo ha llamado a Peter González, del Real Valladolid de España, Edarlyn “Tamarindo” Reyes, del Arsenal Tula en Rusia, Carlos Sarante, del Club Atlético Pantoja, en la LDF de República Dominicana.

Se agrega al estelar Mariano Díaz, del Deportivo alavés de España, así como los ex de Cibao FC Dorny Romero, del Club Bolívar de Bolivia y Erick Japa, del SD Aucas de Ecuador.

Esta fiesta del fútbol incluye un fan-fest con música y venta de comidas en la parte frontal del estadio Cibao FC.

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