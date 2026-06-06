El Blachy estrena “I Miss You”, una propuesta romántica con el sello del merengue típico

El reconocido intérprete de música típica El Blachy continúa fortaleciendo su ascendente carrera artística con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “I Miss You”, una propuesta musical que fusiona el romanticismo con la energía y autenticidad que caracterizan al merengue típico dominicano.

El tema llega acompañado de un impactante videoclip filmado en New Jersey, Estados Unidos, una producción audiovisual cargada de emotividad y calidad cinematográfica que cuenta con la participación especial del destacado actor dominicano Manny Pérez, cuya actuación aporta profundidad y dramatismo a la historia que narra la canción.

La producción visual estuvo a cargo de RSK Films, logrando una pieza que resalta tanto la fuerza interpretativa de El Blachy como el alto nivel artístico y técnico de la realización.

Con una interpretación cargada de sentimientos, unas letras de la autoria del propio artista que conecta con las emociones del público y una melodía que equilibra tradición y modernidad, “I Miss You” se perfila como una de las apuestas musicales más importantes del artista en este 2026.

El intérprete de éxitos como “Hola Perdida” reafirma con este lanzamiento su compromiso con la evolución y proyección internacional del merengue típico, llevando el género a nuevos escenarios y conquistando audiencias dentro y fuera de la República Dominicana.

“I Miss You” ya está disponible en las principales plataformas digitales de música, mientras que su videoclip puede disfrutarse a través de los canales oficiales de El Blachy en YouTube y redes sociales.

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