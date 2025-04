Diputada Stamy Colón somete proyecto para la creación del Cuerpo Especializado de Persecución del Delito Migratorio (CEPREDEM)

Con esta iniciativa se busca dotar al país de una herramienta eficaz,

moderna y respetuosa de los derechos humanos

Santo Domingo, RD. – La diputada Stamy Colón sometió ante el Congreso

Nacional un proyecto de ley que propone la creación del Cuerpo

Especializado de Persecución del Delito Migratorio (CEPREDEM), un

organismo con autonomía operativa y funcional, adscrito a la Dirección

General de Migración, con el propósito de fortalecer la prevención,

investigación y persecución de los delitos vinculados al fenómeno

migratorio.

El CEPREDEM tendrá como misión principal combatir las infracciones

establecidas en la Ley General de Migración No. 285-04 y en la Ley No.

137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como

otros delitos conexos. Para ello, actuará en estrecha coordinación con el

Ministerio Público, la Dirección General de Migración, la Dirección

General de Aduanas, la Dirección General de Control de Drogas, el

Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa, entidades que

conforman el sistema de justicia y seguridad del Estado.

Entre las funciones asignadas al nuevo cuerpo especializado se destacan: la

realización de investigaciones y operativos contra redes de tráfico de

personas; la coordinación de acciones judiciales y operativas con

instituciones nacionales e internacionales; la propuesta de políticas públicas

para prevenir los delitos migratorios; el mantenimiento de registros y

estadísticas actualizadas sobre este tipo de criminalidad; y la vigilancia del

respeto a los derechos humanos de las personas afectadas.

La propuesta legal subraya principios fundamentales que guiarán la

actuación del CEPREDEM, como la legalidad, imparcialidad, no

discriminación, transparencia y rendición de cuentas, con especial énfasis

en la protección de los derechos fundamentales.

del tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y otros delitos

migratorios, contribuyendo así a un sistema migratorio más seguro, justo y

ordenado.