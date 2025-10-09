- Publicidad -
“Cuando Gemía la Patria”

Ramón Colombo9 de octubre de 2025
1 Menos de un minuto

No salgo de mi asombro al cerrar la última de las 344 páginas de la novela “Cuando Gemía la Patria”, obra testimonial de la colega Emilia Pereyra, la primera que expone la dolorosa realidad de la ocupación haitiana, de 1822 a 1844, que motiva la odisea de nuestra independencia nacional, impulsada por la inteligencia y la pasión de Juan Pablo Duarte…(Sin reservas hago un merecido paréntesis para recomendar esta obra, que expone magistralmente aquel triste periodo de nuestra historia, superado por un pueblo valiente, liderado contra el poderoso ejército extranjero por los más auténticos patriotas, como nos muestra esta luminosa gesta).

 

