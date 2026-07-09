¿Conviene o no pagar la tarjeta antes de la fecha de corte?

Recientemente se me han acercado personas que vieron en algunos podcasts de finanzas personales recomendaciones de pagar la totalidad o adelantar abonos parciales a la tarjeta de crédito “antes de la fecha de corte” y no antes de la fecha límite de pago.

Esto, como supuesta estrategia para mejorar su historial crediticio y para mostrar cierta disciplina en cuanto a sus límites de endeudamiento. La realidad es que esa “estrategia” no es ventaja. Incluso, lo que hace es limitar su aprovechamiento del crédito de la tarjeta.

El tema está en que, como saben muchos, pero ignoran también muchos, las tarjetas de crédito tienen “fecha de corte” y “fecha límite de pago”. Pondré como ejemplo la mía, que es una sola, porque nunca recomiendo tener más de una tarjeta de crédito.

La fecha de corte de mi tarjeta es el 12 de cada mes y mi fecha límite de pago es el 1 de cada mes. Eso indica que, si mi corte fue el 12 de mayo, todo lo que consumí hasta esa fecha, debo pagarlo antes del 1 de junio, que es el día límite de pago.

En cambio, si consumo algo el 13 de mayo, es decir, un día o varios después del corte, tendré que pagara ese consumo el día 1, pero no de junio, sino de julio, es decir, que tendría al menos 48 días de financiamiento sin intereses para pagar ese dinero.

Esto indica que lo ideal es pagar siempre la totalidad de la deuda y en un solo pago poco antes de la fecha límite de pago, no de la fecha límite del corte.

Ahora bien, ¿por qué algunos asesores recomiendan pagar o adelantar dinero antes del corte y no de la fecha de pago? Lo que ocurre es que el banco siempre revisa su nivel de deuda el “día de la fecha de corte”, porque con base en eso es que le va a mandar su estado de deuda. Si usted tiene una deuda alta, quizás cerca de su monto límite de consumo, y paga una parte o todo antes de la fecha de corte, el banco verá que su nivel de deuda es poco y eso es lo que le aparecerá en su buró de crédito.

Así, se supone, que su historial crediticio, en teoría, estaría mejorando, porque se observa que usted se endeuda poco, dada la información que aparece el día de la fecha de corte, porque usted redujo esa deuda unos días antes.

Sin embargo, la mejora del historial crediticio no se logra necesariamente así. De hecho, en lo que tiene que ver con tarjetas de crédito, su historial crediticio será bueno y hasta excelente si usted hace lo siguiente: 1. Siempre pague la totalidad de lo consumido con su tarjeta antes de la fecha límite de pago; 2. Nunca financie la deuda, es decir, hacer pagos parciales o mínimos, porque de inmediato comenzarán a correr los intereses (que son altos) y usted estaría dando señales de que no está en capacidad de pagar todo lo que consume, y 3. Trate siempre de que su consumo no exceda la mitad de su monto disponible en la tarjeta. Por ejemplo, si su tarjeta tiene un límite de 60,000 pesos, lo ideal es que usted consuma cada mes un máximo de 30,000 pesos. Incluso, más ideal para su calificación crediticia sería que su consumo no exceda un tercio de su monto disponible.

En esos aspectos es que se fija su buró crediticio para darle buena calificación; que usted siempre paga completo y a tiempo y que usted consume solo una parte de su monto disponible. De hecho, si usted consume siempre su monto total disponible, aunque pague cada mes a tiempo y sin atrasos, para el buró no es buena señal. Es mejor que haga eso, pero consumiendo la mitad o menos de su monto total disponible.

Con eso de “pagar o adelantar dinero antes del corte” usted estaría perdiendo la oportunidad de aprovechar los 48 a 50 días que puede obtener de financiamiento sin intereses cuando consume con inteligencia, un día después del corte, para pagar un día antes de la fecha límite de pago luego de más de un mes y medio transcurrido.

Si toma en cuenta esto, le irá bien con su tarjeta, con “una sola” tarjeta.

La Escuela Económica

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

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