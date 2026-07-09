Tras 22 años de espera, el puente peatonal de la avenida Ortega y Gasset comienza a salvar vidas

Santo Domingo.- Después de permanecer fuera de servicio durante más de dos décadas, el puente peatonal de la avenida Ortega y Gasset ya está en funcionamiento, devolviendo seguridad y tranquilidad a miles de personas que cada día transitan por una de las vías de mayor circulación de la Capital.

Desde esta semana, decenas de ciudadanos han comenzado a utilizar la estructura rehabilitada para cruzar la avenida de forma segura, dejando atrás el riesgo que durante años representó atravesar la vía entre vehículos en movimiento.

La obra, intervenida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), responde a una necesidad largamente esperada por la comunidad y beneficia a pacientes, familiares, estudiantes, militares, deportistas, empleados y ciudadanos que diariamente se desplazan hacia el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, estaciones del Metro, comercios y otras instituciones de la zona.

Aunque el puente fue construido en 2004, nunca llegó a ser puesto en servicio. Durante aproximadamente 20 años permaneció inutilizado y expuesto al deterioro, hasta que el MOPC ejecutó su rehabilitación integral. La estructura, de 33 metros de longitud, vuelve ahora a conectar de forma segura ambos lados de la avenida Ortega y Gasset.

Los trabajos incluyeron la sustitución de elementos metálicos deteriorados, reparación de las áreas afectadas por la corrosión, reforzamiento estructural y el acondicionamiento completo de la pasarela para garantizar un tránsito peatonal seguro y confiable.

Una obra que la gente ya hace suya

Las primeras reacciones de los usuarios reflejan el impacto inmediato de la rehabilitación.

Máximo Florentino Candelario resumió el sentir de muchos ciudadanos: “Esto está muy bien. Ese cruce ahí abajo es muy peligroso.”

Para Allison Féliz Lorenzo, la obra representa un cambio importante en la movilidad diaria. “Este puente se convierte ahora en una manera muy beneficiosa para los peatones.”

Mientras que Esteban Ogando destacó el valor humano de la intervención: “Esto es salvar vidas, esto es progreso, porque no todo el que sale de su casa regresa.”

Otra usuaria, identificada como Juanita, expresó: “Ahora estamos más seguros, porque esa calle está demasiado peligrosa para cruzarla.”

Plan integral de puentes

Más que recuperar una estructura, la intervención devuelve a los ciudadanos un espacio seguro para desplazarse, reduce la exposición a accidentes y reafirma el compromiso del Gobierno dominicano de continuar ejecutando obras que mejoren la calidad de vida de la población.

Puente peatonal de la avenida Ortega y Gasset comienza a salvar vidas pic.twitter.com/wQDIrFmIcY — Sol Del Este RD (@SolDelEste46172) July 9, 2026

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