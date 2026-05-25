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Colí visita a los Tigres del Licey y comparte con niños de su academia infantil

PRIMICIAS DIGITAL25 de mayo de 2026
1 1 minuto de lectura

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los Tigres del Licey recibieron la visita de “Colí”, mascota oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una emotiva jornada junto a los niños de la Academia Infantil del conjunto azul, quienes disfrutaron de una experiencia cargada de alegría, integración y orgullo deportivo.

La actividad sirvió como escenario para resaltar el compromiso del Club Atlético Licey con la formación de futuras generaciones, así como su respaldo a los grandes eventos que continúan proyectando a la República Dominicana a nivel internacional.

Durante la visita, Colí recorrió distintas áreas emblemáticas de la organización acompañado por la directora de Relaciones Públicas de los Tigres del Licey, Cynthia Morillo, quien mostró a la mascota oficial parte del legado, la tradición y la grandeza de la franquicia más ganadora del béisbol profesional del Caribe y Latinoamérica.

La mascota también compartió con los pequeños peloteros de la academia, quienes participaron de dinámicas recreativas, fotografías y momentos especiales en una jornada que unió deporte, cultura y sentido de identidad nacional.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 y reunirán a más de 6,000 atletas de 37 países en más de 40 deportes y cerca de 60 disciplinas deportivas, convirtiendo al país en el epicentro del deporte regional.

“Colí”, inspirado en el barrancolí, ave endémica de la isla La Española, representa la alegría, energía y hospitalidad del pueblo dominicano, valores que también forman parte de la esencia de los Tigres del Licey y de su academia infantil.

Con iniciativas como esta, el Club Atlético Licey continúa fortaleciendo su impacto más allá del terreno de juego, promoviendo el deporte, la formación y el orgullo de representar a la República Dominicana.

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