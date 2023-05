Carolina Mejía: “A nadie le he permitido que me aborde sobre un ser querido sin mi autorización”

Santo Domingo.- La Alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía abrió su corazón en una entrevista muy humana ofrecida al programa televisivo Mujeres al Borde, en la que dejó al descubierto aspectos muy personales que le caracterizan.

“A nadie le he permitido que me aborde sobre un ser querido sin mi autorización en lo privado. Públicamente sí, he aprendido a respetar lo que los demás piensen”, declaró Mejía al responder sobre el manejo a los comentarios sobre sus familiares conectados a la política.

Resaltó además el alto valor que le da a la autenticidad y como su esposo ha sido el principal cuidador de que transmita en todo momento su esencia en su rol político y público.

“La política te puede empujar a ser una cosa que tú no eres. Hay que mantener la consciencia de lo que somos. Yo quiero que la gente sepa que soy una mujer que disfruta de vivir, porque esa soy yo siempre”, explicó.

Esta entrevista realizada por la comunicadora y creadora del espacio Mujeres al Borde, Ingrid Gómez, fue realizada en ocasión de la celebración de las madres, y fue un espacio idóneo para que la Alcaldesa rememorará a su madre, la fenecida Ex Primera Dama Rosa Gómez de Mejía.

“Una de las cosas que mami nos enseño desde muy temprana edad el valor del dinero y cómo había que respetar el dinero. Otra gran lección de ella y papi fue que las familias se construyen y esto lleva trabajo, estructura, dedicación, orden, visión. Esto es algo que es importante que los jóvenes sepan”, indicó.

Sobre cómo ha aplicado esto a su vida, su rol como madre conversa más ampliamente la Alcaldesa del Distrito Nacional en la edición de madres de Mujeres al Borde.

¿Está la Alcaldesa preparando la siguiente generación de políticos de su familia?, su respuesta está disponible en el canal de Youtube Mujeresalborderd.