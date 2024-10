Asonahores vaticina que el turismo caerá con reforma fiscal propuesta por el gobierno

Santo Domingo. – La Asociación de Hoteles y Turismo (ASONAHORES) consideró que la reforma fiscal propuesta por el gobierno tendrá un efecto negativo para la economía, en lo que respecta al turismo, por lo que solicita que la misma sea estudiada y reconsiderada.

ASONAHORES explicó que para poder atraer inversión extranjera y crear nuevos hoteles es necesario tener un régimen fiscal como el actual. “Nosotros estamos de acuerdo con modificar y mejorar la Ley del Fomento al Desarrollo Turístico (CONFOTUR), pero de una forma que se pueda garantizar inversiones para nuevos proyectos y renovaciones, y ayudando al Estado a recaudar más y mejor” afirmó David Llibre, presidente de la institución.

“Lamentablemente la propuesta como está planteada provocará que las cadenas hoteleras se alejen de República Dominicana por falta de competitividad frente a los países de la región, y que por eso nuestro turismo caiga” agregó el empresario.

ASONAHORES recordó que para poder atraer a las importantes cadenas hoteleras mundiales a la zona de Punta Cana, o desarrollar nuevas zonas turísticas como Punta Bergantín, Miches, entre otras, es imposible hacerlo sin una ley como CONFOTUR. “Lo que hay que hacer con CONFOTUR es mejorarla, es poner estándares más elevados para poder acceder a los beneficios de la ley, es enfocarnos en habitaciones que generen muchos empleos, es solo otorgarlo a proyectos con planes de sostenibilidad y que hagan que sus comunidades se desarrollen; pero nunca eliminarla” recalcó Llibre

La institución considera que si se hizo un análisis de costo beneficio respecto de cada una ley de incentivos se debió tomar en cuenta que el turismo genera en ingresos fiscales e inversión extranjera 12 veces el gasto tributario del sector.

“Lo que queremos decir es que, si el sector no sigue creciendo, y con una reforma así definitivamente que no seguirá creciendo, el gobierno acabará a la larga recaudando menos dinero; Es verdad, no habrá exenciones, pero no habrá más crecimiento de empleos, no habrá más crecimiento de comercio, no habrá más generación de divisas y no habrá más crecimiento en encadenamiento productivo, dígase crecimiento en compra de plátanos, huevos, frutas, arroz, vegetales y muchas cosas más. En resumen, aportamos más al gobierno y a la economía con la estructura actual, que eliminándola.” subrayó Llibre

El empresario recordó que el turismo es responsable de 3 de cada 10 dólares en divisas generada por la economía dominicana; que solo en 2022 el sector hotelero realizó un total de compras locales de 2 mil 522 millones de dólares, con una generación de recaudación en ingresos fiscales superior a los 150 mil millones de pesos; y con una generación de más de 700 mil empleos directos e indirectos lo que equivale al 18% de los empleos totales del país