Afirma reina entusiasmo entre juventud dominicana NY por juegos Juan Pablo Duarte

NUEVA YORK.- El director general de los juegos «Juan Pablo Duarte» a celebrarse en esta ciudad, Roberto Rojas, destacó el gran entusiasmo que reina entre la juventud dominicana en este estados y otros en Estados Unidos por la celebración de los mismos.

El evento reunirá a 2,232 atletas dominicanos residentes en la Gran Manzana y delegaciones de las ciudades de Rhode Island, Lawrence y Boston que competirán en 21 disciplinas deportivas, entre ellas atletismo, ajedrez, fútbol, judo, karate, lucha olímpica, boxeo, béisbol, voleibol, ciclismo, tenis, lacrosse y natación.

Además, habrá participación en actividades de arte, cultura y medicina deportiva, dijo Rojas, empresario y dirigente a la vez de varias ligas de baloncesto, béisbol y softball, tanto en NY como en la RD.

«Estos juegos estrechan la relación entre los dominicanos de allá y aquí, además exalta la dominicanidad en playas extranjeras», dijo en llamada telefónica a este reportero.

A principio de esta semana, el ministro de Deportes y Recreación (Miderec), Kelvin Cruz, explicó en rueda de prensa que los juegos se efectuarán del 15 al 31 de este mes en diversas instalaciones de la Metrópoli, con un acto inaugural oficial en la Universidad de Lehman College, en El Bronx.

«Hemos querido llamarles Juegos Juan Pablo Duarte porque patria puede tener cualquier país, pero Juan Pablo Duarte solo lo tiene RD, y estamos anunciando que estos juegos son una realidad”, expresó el ministro.

Recordó que cuando asumió como ministro de Deportes, el presidente Luis Abinader le sugirió estar cerca no solo de los dominicanos dentro del país, «sino también de los que están en todo el mundo».

Por su parte, el cónsul quisqueyano en Nueva York, Jesús (Chu) Vásquez, valoró los juegos como una plataforma clave para fortalecer los vínculos entre la patria y su comunidad en el exterior.

Destacó que el ministro Cruz asumió la propuesta con «la pasión necesaria para realizar los juegos» y agregó: «Estoy seguro de que serán los mejores juegos que haya celebrado la comunidad dominicana en NY».